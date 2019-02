Hans-Christian Dirscherl

VW hat das Update des T6 vorgestellt: T6.1. Der VW Bus bekommt ein Digital Cockpit, eSIM, mehr Assistenzsysteme und sogar einen reinen E-Antrieb.

Vergrößern T6.1: VW Bus bekommt Digital Cockpit, eSIM, mehr Assistenzsysteme & reinen E-Antrieb © VWN

Volkswagen-Nutzerfahrzeuge (VWN) hat das Update seines modernen Klassikers vorgestellt: Den erneuerten VW Bus, der bisher auch unter der Werksbezeichnung T6 bekannt ist und ab Herbst T6.1 heißt. „Update“ ist die von VW/VNW im digitalen Zeitalter verwendete Bezeichnung für Facelift oder Modellpflege, sprich: Keine grundlegenden Änderungen am Fahrzeugkonzept, Rahmen und Blechhaut bleiben weitgehend unverändert, außen gibt es nur kleine Retuschen um das neue Modell erkennbar zu machen und die Motoren werden allenfalls geringfügig leistungsgesteigert (und meist auch an die neuen Abgasnormen angepasst – das war beim T6.1 jetzt aber nicht erforderlich) Die meisten Änderungen betreffen Innenraum und vor allem das Infotainmentsystem. So ist es jetzt auch beim T6.1.

Immer online dank eSIM : Der Multivan T6.1 (VWN stellt das Update natürlich auf Basis der teuersten Ausstattungsvariante Multivan vor und nicht anhand einer preiswerteren Caravelle oder eines noch günstigeren Transporters) ist nun durchgehend vernetzt/online. Dank fest verbauter eSIM-Karte. Beim Vorgänger T6 musste noch ein Surfstick die Mobilfunkverbindung herstellen. Über die eSIM kommen dann zum Beispiel Webradio, Musik-Streaming-Angebote und diverse neue Internetdienste in den Bus.

Digital Cockpit: Für das Update hat VWN vor allem das Infotainmentsystem überarbeitet. Der Fahrer blickt nun auch, sofern er den dafür nötigen Aufpreis bezahlt, auf ein digitales Cockpit („Digital Cockpit“). Das Cockpit und das Infotainmentsystem des T6.1 basieren nun auf dem Modularen Infotainmentbaukasten der dritten Generation (MIB3). Optisches Highlight ist hier eben das „Digital Cockpit“ (volldigitale Instrumente), wie man es in etwa schon aus VW Passat oder VW Touareg kennt. Beim Touchscreen bietet VWN verschiedene Größen an: 8- und 9,2 Zoll. Bisher gab es im Bus nur deutlich kleinere Touchscreens. Dazu kommt noch eine verbesserte Sprachsteuerung.

Vergrößern Das neue Digital Cockpit des T6.1. © VWN

Fahrerassistenzsysteme: Außerdem macht der T6.1 einen Schritt vorwärts bei den Assistenzsystemen. Da VWN erstmals eine elektromechanische Lenkung statt der bisherigen hydraulische Servolenkung im VW Bus verbaut, ist nun auch ein aktiver Spurhalte-Assistent „Lane Assist“ möglich. Bisher gab es das von vielen preiswerteren PKWs längst bekanntes Assistenzsystem noch nicht im doch recht teuren Bus. Komplett neu im VW Bus ist auch der serienmäßige Seitenwindassistent, den Konkurrent Mercedes-Benz in seinem Bus, der V-Klasse, schon länger anbietet.



Wer tatsächlich Probleme damit hat, den dank seiner Würfelform und der großen Außenspiegel sehr übersichtlichen VW Bus korrekt einzuparken, der kann sich im T6.1 vom „Park Assist“ helfen lassen. Vor Unfällen beim Zurücksetzen soll der Ausparkassistent schützen und das Manövrieren mit Anhänger soll der „Trailer Assist“ erleichtern. Ergänzt werden die neuen Systemen durch eine Verkehrszeichenerkennung.

Motoren: Die Dieselmotorenpalette für den T6.1 reicht von jetzt 90 PS auf wie schon bisher 199 PS. Alle Motoren besitzen 2 Liter Hubraum. Dieser Motor wird bereits im T6 verbaut. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro-6d-TEMP-EVAP.

E-Bus: Über eine Kooperation mit dem Partner ABT wird es den T6.1 sogar als Elektro-Bus mit 82 kW/112 PS geben. Mit Batteriekapazitäten von bis zu 77,6 kWh sind sehr theoretische Reichweiten von mehr als 400 km (nach dem alten NEFZ gemessen, nach dem neuen WLTP sind es sicherlich deutlich weniger) möglich. Dieser Bus ist gedacht für die gewerbliche Nutzung in der Stadt.

Preise: VWN wird den T6.1 ab Herbst 2019 verkaufen. Zu den Preisen gibt es noch keine Angaben. Doch angesichts der bisherigen Preispolitik von VWN beim T6 und dessen Vorgänger T5 kann man schon jetzt sagen: Die sind gesalzen.

