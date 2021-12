System Shock: Remake für das Jahr 2022 geplant

Michael Söldner

Der Klassiker „System Shock“ soll im kommenden Jahr als überarbeitetes Remake in den Handel kommen.

Vergrößern System Shock soll deutlich schöner und komplexer werden als das Original. © systemshock.com

Mit seinem Mix aus Rollenspiel und Ego-Shooter sorgte „System Shock“ zu seiner Veröffentlichung im Jahr 1994 für Begeisterung. Nun, ganze 27 Jahre später, soll ein vollständig überarbeitetes Remake erscheinen. Die für 2022 angekündigte Neuauflage von „System Shock“ wurde bereits im Jahr 2016 via Kickstarter angeschoben. Nach einer Pause sollen die Entwicklungsarbeiten bei Nightdive nun auf Hochtouren laufen.

KI muss bezwungen werden

„System Shock“ versetzt den Spieler an Bord einer verlassenen Raumstation. Aufgabe ist es fortan, das KI-Netzwerk SHODAN (Sentient Hyper-Optimised Data Access Network) zu bezwingen. Dieses plant, die gesamte Menschheit auszurotten. Am Gameplay des fast 30 Jahre alten Originals wollen die Macher festhalten. Die Optik soll jedoch grundlegend überarbeitet werden, auch bei der Steuerung seien viele Anpassen nötig, genau wie bei der in die Jahre gekommenen Benutzeroberfläche.

Preis und Demo

Eine enge Zusammenarbeit mit vielen Mitgliedern des originalen Entwicklerteams soll gewährleisten, dass das Remake die Fans zufrieden stimmt. Der Sprecher der KI SHODAN konnte bereits verpflichtet werden. Die als Schauplatz dienende Citadel Station werden deutlich größer und angsteinflößender werden als im Originalspiel. Hier warten neue Rätsel, Fallen und Geheimnisse. Schon jetzt sind Vorbestellungen des Remakes von „System Shock“ für den PC möglich. Bei GOG und Steam fallen dafür 37,99 Euro an, im Epic Games Store ist der Titel mit 35,99 Euro etwas günstiger zu haben. Wer sich vor dem Release einen Eindruck vom Spiel verschaffen will, kann dies anhand einer kostenlosen Demo tun. Diese wiegt nur 1,4 GB und soll den Entwicklern zufolge aber ein sehr früher Blick auf das Spiel sein.

