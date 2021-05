Switch: Super Bomberman R Online als Gratis-Game

Michael Söldner

Switch-Spieler können sich nächste Woche über ein Gratis-Spiel freuen. Dafür ist nicht einmal ein Switch-Online-Abo nötig.

Vergrößern Konami bietet „Super Bomberman R Online“ ab kommender Woche als Gratis-Game an. © nintendo.de

Das Actionspiel „Super Bomberman R Online“ steht in der kommenden Woche allen Switch-Besitzern kostenlos zur Verfügung. Das Spiel wurde zwar von Anfang an als Free2Play-Titel offeriert, war allerdings bislang nur exklusiv auf Googles Streaming-Dienst Stadia zu finden. Nun soll die Zielgruppe des unterhaltsamen Spiels deutlich vergrößert werden. Das von Konami vertriebene Spiel soll am 27. Mai 2021 im Nintendo eShop zur Verfügung stehen. Am gleichen Tag erfolgt zudem der Release auf PC und PS4. Zu einem späteren Zeitpunkt sind Umsetzungen für Xbox One, PS5 und Xbox Series X/S geplant.

Im Gegensatz zu früheren Gratis-Games auf der Switch ist für „Super Bomberman R Online“ kein Abo von Nintendo Switch Online nötig. Damit die Entwickler aber dennoch Geld mit ihrem Spiel einfahren, soll es einen Season Pass geben. In der ersten Saison soll Old Snake Bomber enthalten sein, der an Solid Snake aus der „Metal Gear Solid“-Reihe angelehnt ist. Die neue Umsetzung des Klassikers „Bomberman“ ändert das Spielprinzip hin zu einem Battle-Royale-Spiel für bis zu 64 Teilenehmer. Diese müssen auf dem Feld Bomben platzieren, die nach einer einer kurzen Zeit explodieren und Gegner mit sich reißen. Der letzte Überlebende hat die Runde für sich entschieden. Switch-Spieler kennen vielleicht bereits das 2017 veröffentlichte „Super Bomberman R“. Hier durften aber nur acht Spieler gegeneinander antreten, zudem fehlte der Battle-Royale-Modus. Wer sich das chaotische Spielprinzip von „Super Bomberman R Online“ schon vor der Veröffentlichung anschauen möchte, kann dies im folgenden Trailer tun.







