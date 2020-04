Switch-Sale: Viele Spiele für unter 2 Euro im Angebot

Michael Söldner

Nintendo bietet im eShop unzählige Spiele für kleines Geld an. Teilweise kosten die Spiele nur einen Euro.

Vergrößern Im eShop warten aktuell viele Spiele für kleines Geld. © nintendo.de

Wer seine Spielesammlung für die Nintendo Switch aufstocken möchte, erhält aktuell im eShop eine gute Gelegenheit dazu. Teilweise werden Rabatte von bis zu 95 Prozent gewährt. Die Angebote sind jeweils individuell datiert, es gibt also kein einheitliches Ende der Rabatt-Aktion. Entsprechend sollte bei Interesse schnell zugeschlagen werden. Zu den Highlights des Sales zählt sicherlich das Adventure Syberia 2, welches normalerweise knapp 30 Euro kostet, bis zum 6. Mai aber für 1,49 Euro angeboten wird. Großes Sparpotenzial gibt es auch bei Toki Tori 2+, welches bis zum 17. Mai für 1,49 Euro statt 15 Euro angeboten wird. Das 2D-Adventure lockt mit kleinen Rätseln und neuen Fähigkeiten, die zum erneuten Erkunden der Spielwelt einladen. Wer das Spielkonzept mag, kann den Vorgänger Toki Tori für 99 Cent statt 5 Euro nachkaufen.

Ein echter Klassiker wartet hingegen mit Flashback: The Quest for Identity auf Switch-Spieler. Das Plattformabenteuer kostet normalerweise 20 Euro, wird bis zum 29. April aber für nur 99 Cent angeboten. Zu den weiteren Schnäppchen für die Switch zählen Rive (1,49 Euro), Whipseey and the Lost Atlas (99 Cent), Super Treasure Arena (99 Cent), Goonya Fighter (99 Cent), Swords & Soldiers (1,04 Euro) oder Gunhouse (99 Cent). Weiteres Stöbern im eShop lohnt sich!

Nintendo erhöht Switch-Produktion wegen hoher Nachfrage