Switch Pro baut angeblich auf Tegra-Orion-Chip

Michael Söldner

Die Switch Pro soll auf eine abgeänderte Form des Tegra-Orion-Chips mit 2.048 CUDA-Kernen setzen.

Vergrößern Nintendo will Spielern mit der Switch Pro mehr Leistung zur Seite stellen. © nintendo.de

In der Switch verbaut Nintendo seit 2017 den Nvidia Tegra X1. Mit dieser Wahl sind die Japaner bislang gut gefahren, doch so langsam kommt die Hardware an ihre Grenzen. Mit einem Pro-Modell mit schnellerer APU will Nintendo anspruchsvollen Spielern eine leistungsfähigere Version seiner Hybrid-Konsole anbieten. Weiteren Gerüchten zufolge soll die Switch Pro über einen OLED-Touchscreen verfügen und gleichzeitig Unterstützung für UHD-Bildschirme und die Skalierungstechnik DLSS bieten. In der Switch Pro soll dem Leaker „kopite7kimi“ zufolge ein Tegra-Orin-Chip von Nvidia zum Einsatz kommen . Dieser hört auf die Modellnummer „T239“ und sei speziell für die Nintendo-Konsole entwickelt worden. Grundsätzlich basiert der Chip aber auf dem Orin T234 von Nvidia. Dieser Chip soll deutlich leistungsstärker sein als der Tegra X1, der bislang in der Switch verbaut ist. Im als Grundlage für die Switch Pro gehandelten Chip T234 sollen sich dem Leaker zufolge 12 ARM-Cortex-A78AE-Kerne (Hercules) befinden. Die Grafikeinheit soll zudem 2.048 CUDA-Kerne bieten, die auf der aktuellen Ampere-Architektur aufbauen. Da es sich bei der Switch aber um eine Sonderanfertigung handelt, könnten die Werte letztlich auch leicht abweichen.

So oder so würde die Switch Pro deutlich mehr Rechenleistung bieten, um aufwändige Spiele in einer höheren Auflösung auf den Bildschirm zu bringen. Techniken wie DLSS würden die Anforderungen an die Hardware zudem weiter reduzieren, da hier Spielszenen in niedrigen Auflösungen berechnet und anschließend auf die Bildschirmauflösung hochskaliert werden können. Nintendo hat die Existenz einer Switch Pro bislang allerdings noch nicht bestätigt.

