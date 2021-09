Switch: Klassiker des N64 und Mega Drive geplant

Michael Söldner

Nintendo bringt Klassiker aus der Ära des N64 und Mega Drive auf die Switch und hat gleich noch Retro-Controller im Angebot.

Vergrößern Nintendo will Klassiker aus der Ära des N64 und Mega Drive sowie neue Controller anbieten. © nintendo.com

Schon lange lassen sich auf der mobilen Konsole Nintendo Switch zahlreiche Spiele-Klassiker vergangener Zeiten erleben. Das System verfügt dazu über passende Emulatoren, die Spiele werden zu überschaubaren Preisen über den hauseigenen Store angeboten. Künftig will Nintendo das Lineup der Konsole um wichtige N64- und Mega-Drive-Klassiker aufstocken. Die Retro-Spiele sollen zudem Teil des Online-Abos Nintendo Switch Online werden. Die Erweiterung mit zusätzlichen Retro-Games soll sich jedoch durch eine höhere Abo-Gebühr bemerkbar machen. Wer das Abo in der aktuellen Form weiternutzen möchte, zahlt den gleichen Preis. Welchen Preis Nintendo für das für Oktober geplante „Expansion Pack“ plant, bleibt offen. Zum Umfang des Pakets hat sich Nintendo hingegen schon geäußert.

Konkret soll das „Expansion Pack“ neun Spiele für das N64 sowie 14 Spiele für das Mega Drive enthalten. N64-Fans erhalten demnach „Super Mario 64“, „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“, „Mario Kart 64“, „Lylat Wars“, „Sin and Punishment“, „Dr. Mario 64“, „Mario Tennis 64“, „Operation: WinBack“ und „Yoshi's Story“. Auf Seiten der Sega-Konsole Mega Drive hat Nintendo hingegen die Spiele „Sonic the Hedgehog“, „Streets of Rage 2“, „Ecco the Dolphin“, „Castlevania: Bloodlines“, „Contra: Hard Corps“, „Dr. Robotnik's Mean Bean Machine“, „Golden Axe“, „Gunstar Heroes“, „M.U.S.H.A.“, „Phantasy Star IV: The End of the Millenium“, „Ristar“, „Shining Force“, „Shinobi III: Return of the Ninja Master“ und „Strider“ im Angebot. Später will Nintendo weitere Spiele hinzufügen. Für das N64 sind beispielsweise „“Banjo-Kazooie“, „Pokémon Snap“, „The Legend of Zelda: Majora's Mask“, „Kirby 64: The Crystal Shards“, „Mario Golf“, „Paper Mario“ und „F-Zero X“ geplant. Außerdem will Nintendo einen Nachbau des N64-Controllers und des Mega-Drive-Pads in den Handel bringen. Diese sollen für Online-Abonnenten knapp 50 US-Dollar kosten.



Ingenieur baut riesige Nintendo Switch mit 1,8 Meter Breite