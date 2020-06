Swisscows: Google-Alternative bietet VPN-Dienst an

Panagiotis Kolokythas

Die anonyme schweizer Suchmaschine Swisscows schützt die Nutzer jetzt zusätzlich per VPN ab 0 Euro/Monat.

Vergrößern Swisscows schützt seine Nutzer jetzt zusätzlich via VPN

Die Suchmaschine Swisscows verstärkt ihr Angebot als sichere Alternative zu Google mit der Einführung eines VPN-Dienstes. Mit Swisscows VPN sollen sich die Nutzer, die derzeit verstärkt aus dem Homeoffice arbeiten, noch besser vor Tracking und anderen Internet-Gefahren schützen können. Die Server des VPN-Dienstes stehen bei Swisscows-Anbieter Hulbee selbst und damit in der Schweiz.

Andreas Wiebe, CEO von Swisscows, warnt: „Homeoffice birgt dieselben Gefahren wie privates Arbeiten am PC. Sobald Mitarbeitende nicht im gesicherten Firmennetzwerk arbeiten, sind sie Hackern oder Cyberangriffen ausgesetzt.“ Daher fehle quasi eine Schutzmaske für PCs, Laptops und Smartphones. Mit dem Virtuellen Privaten Netzwerk (VPN) greife daher Swisscows die weltweite Konkurrenz an. „Schweizer Präzision, absolutes Sicherheitsdenken und Betreiberstationen in der Schweiz – ohne aktive Datenspeicherung – bieten das, wonach viele während des Lockdowns gesucht haben“, heißt es in der Mitteilung von Swisscows.

Die Nutzung von Swisscows Plus ist kostenlos und finanziert sich über Werbung, die allerdings laut dem Anbieter ohne Tracking der Nutzer oder Trafficbeschränkungen auskommt. Bei Swisscows Prime für 5 Euro/Monat erhalten die Nutzer eine eigene Oberfläche und können die Suche ohne Werbung nutzen. Für 7 Euro/Monat gibt es schließlich das Ganze über Swisscows VPN noch mit eigener Oberfläche mit VPN im Hintergrund und Erweiterungen für Firefox, Edge und Chrome.

Swisscows betont, dass bei all seinen Produkten sämtliche Nutzerdaten unsichtbar und nicht verfolgbar bleiben. So speichere die Suchmaschine Swisscows im Gegensatz zur Konkurrenz auch keinerlei Nutzerdaten und IP-Adressen. Über die integrierte Kindersicherung können außerdem Pornografie und Gewalt aus den Suchergebnissen ausgeschlossen werden.

