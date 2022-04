Surface Pro 8 bei Amazon unschlagbar günstig - 330 Euro sparen

Hans-Christian Dirscherl

Das Surface Pro 8 mit Windows 11 gibt es jetzt unschlagbar günstig nur auf Amazon. Sie sparen 330 Euro.

Vergrößern Surface Pro 8: Jetzt unschlagbar günstig und 330 Euro sparen © Microsoft

Auf Amazon verkauft Microsoft jetzt das Tablet Surface Pro 8 mit 13-Zoll-Touchscreen und Intel Core i5 und 8 GB RAM sowie 128 GB SSD und topaktuellem Windows 11 Home zu einem konkurrenzlos günstigen Preis.

Surface pro 8 13 Zoll 8 GB RAM, 128 GB SSD für 849 Euro kaufen

Denn statt der UVP von 1179 Euro verlangt Microsoft jetzt nur 849 Euro für dieses Surface-Modell. Laut unserem Preisvergleich ist das unschlagbar günstig, der nächst günstigste Anbieter verlangt bereits 960 Euro zuzüglich 3,99 Euro Versandkosten. Bei Amazon entfallen dagegen sogar die Versandkosten.

Kurzbeschreibung

Die Farbe des Gerätes ist „Platin grau“. Das Tablet misst 28,7 x 20,8 x 0,9 Zentimeter und wiegt 890 Gramm. Es ist also ein bequemer Begleiter für unterwegs.

Ins Internet geht es via WLAN. Der Klickstand gehört zur Ausstattung. Vor allem dank der abnehmbaren Tastatur soll das Surface sich auch als Notebook-Ersatz eignen, einen Stift gibt es ebenfalls dazu. Beides müssen Sie aber extra kaufen. Kopfhörer lassen sich auch per Kabel anschließen. Kameras befinden sich an Vorder- und Rückseite.

Ausführlicher Testbericht

Aus unserem Testbericht: "Das Surface Pro 8 führt das hohe Niveau der Surface-Produkte fort – im Test zeigt es sich als starkes Windows-Tablet ohne Schwächen. Für die Neuauflage spricht vor allem die gesteigerte Rechenleistung mit der Tiger-Lake-CPU und die moderne Schnittstellenausstattung mit Thunderbolt 4. Außerdem finden sich auch im Pro 8 die gewohnten Qualitätsmerkmale wie sehr gute Bildqualität und hervorragende Verarbeitung."

Tipp: Viele weitere Technik-Deals finden Sie in unserem Übersichtsartikel zur Amazon Osteraktion.



