René Resch

Bei Microsofts neuem Surface Pro 8 handelt es sich nicht nur um ein unwichtiges Update des Vorgängers, sondern punktet deutlichen Verbesserungen und ordentlichem Leistungssprung auf.

Vergrößern Surface Pro 8: Microsofts Convertible mit ordentlichem Leistungssprung © Microsoft

Microsofts neuen Flaggschiff-Convertible Surface Pro 8 ist nun endlich verfügbar. Dabei wurde mit Neuerungen seitens Microsoft nicht gegeizt, so handelt es sich beim Surface Pro 8 nicht nur um ein kleines Update gegenüber dem Vorgänger. Was sich genau verändert hat beim All-in-One-Surface, erklären wir in diesem Artikel.

Das neue Microsoft-Convertible Surface Pro 8 ist ab sofort im offiziellen Microsoft-Store bestellbar. Jetzt mit 13-Zoll-Display mit 120 Hertz, mehr Leistung, mehr Akkulaufzeit und dem neuen Microsoft-Betriebssystem Windows 11.



Die Gemeinsamkeiten mit dem Vorgänger

Doch, zuerst zu den Gemeinsamkeiten mit dem Surface Pro 7. Ähnlichkeiten gibt es vorrangig beim Aussehen der Geräte. Microsoft bleibt auch mit dem neuen Surface Pro 8 seiner Design-Linie treu, so gibt es keine prägnant auffälligen Veränderungen. Der Bildschirm behält weiterhin das Seitenverhältnis von 3:2, die 3,5-mm-Klinke für Kopfhörer ist auch in dieser Generation nicht verschwunden und beide Geräte verwenden Surface-Connect- sowie -Type-Cover-Ports.

Die Unterschiede und Verbesserungen des Surface Pro 8

Neben diesen Ähnlichkeiten wurde sonst so ziemlich alles verbessert oder verändert. Gegenüber dem Vorgänger wurden beim Display die seitlichen Blenden reduziert und so kommt das Surface Pro 8 auf ein 13-Zoll-Pixelsense-Flow-Display statt der bisherigen 12,3 Zoll. Zusätzlich unterstützt die Anzeige nun variable Bildwiederholfrequenzen bis zu 120 Hertz, dynamisches HDR und Dolby Vision.

Das Gerät an sich ist minimal größer und rund 100 Gramm schwerer geworden. Der bisherige USB-A-Anschluss ist einem weiteren USB-C-Anschluss gewichen. Zudem werden nun auch Thunderbolt-4-Geschwindigkeiten unterstützt, ein weiterer klarer Schritt nach vorne. Die 8-MP-Rückkamera wurde durch eine mit 10 Megapixel ersetzt und auch die bisherigen 1,6-Watt-Lautsprecher sind welchen mit 2 Watt gewichen und unterstützen nun auch Dolby Atmos.



Beim Prozessor setzt Microsoft weiterhin auf Intel-Prozessoren. Die neuen Modelle bieten dabei Intel-Quad-Core-CPUs der 11. Generation, darunter den Core i5-1135G7 bzw. den Core i7-1185G7, ein Einstiegsmodell mit Dual-Core-CPU fehlt dieses Mal komplett. Auch die Konfiguration mit 4 GB Arbeitsspeicher ist der Minimalkonfiguration mit 8 GB gewichen - die Maximalkonfiguration wurde mit nun 32 GB RAM ebenfalls angehoben.



Als Akkulaufzeit gibt Microsoft rund 16 Stunden bei typischer Benutzung an, was ebenfalls eine große Steigerung gegenüber den 10,5 Stunden des Surface Pro 7 darstellt.

Auch beim Zubehör gibt es Änderungen. Vorneweg: die alten Zubehörteile wie Type Cover sind nicht kompatibel zu den neuen Geräten. Zur Einführung der neuen Serie gibt es daher das neue "Signature Keyboard with Slim Pen 2" als Bundle. Also Tastatur mit eigener Aussparung zur Aufbewahrung und zum Aufladen des neuen Stifts. Der "Slim Pen 2" hat zudem ein spezielles haptisches Feedback erhalten, dass das Stift- oder Pinsel-auf-Papier-Gefühl nachahmen soll.



Die neuen Geräte erhalten selbstverständlich Microsofts neues Betriebssystem Windows 11. Das Surface Pro 7 erhält allerdings ebenfalls ein kostenloses Update auf die neueste OS-Generation, das gegen Ende 2021 bzw. Anfang 2022 verfügbar sein soll.



Technische Details auf einen Blick

Surface Pro 7 Surface Pro 8 Abmessungen & Gewicht: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm, 790 g 287 mm x 208 mm x 9,3 mm, 891 g Display: 12,3 Zoll, PixelSense-Display, Auflösung: 2736 x 1824 Pixel, 267 PPI, 60 Hz 13 Zoll, PixelSense Flow-Display, Auflösung: 2880 x 1920 Pixel, 267 PPI, 120 Hz, Dolby Vision Arbeitsspeicher: 4 GB, 8 GB, or 16 GB LPDDR4x RAM 8 GB, 16 GB oder 32 GB LPDDR4x RAM Prozessor: Core i3-1005G1, Core i5-1035G4, Core i7-1065G7 (Gen. 10) Core i5-1135G7, Core i7-1185G7 (Gen. 11) Software: Windows 10 Home (Upgrade auf Windows 11) Windows 11 Home Speicher: 256 GB, 512 GB oder 1 TB 512 GB oder 1 TB Akkulaufzeit: Bis zu 10,5 Stunden Bis zu 16 Stunden Grafik: Intel UHD-Grafik (i3), Intel Iris Xe Intel Iris Xe Anschlüsse: 1 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5-mm-Klinke, Surface Connect, Type Cover 2 x USB-C (USB 4.0, Thunderbolt 4), 3,5-mm-Klinke, Surface Connect, Type Cover 5-MP-Frontkamera (Full-HD), 8-MP-Rückkamera (Full-HD) mit Autofokus, 1,6-Watt-Stereolautsprecher mit Dolby Audio 5-MP-Frontkamera (Full-HD), 10-MP-Rückkamera (Full-HD) mit Autofokus, 2-Watt-Stereolautsprecher mit Dolby Atmos Preise: ab 675 Euro ab 1179 Euro Weitere technische Details: Microsoft-Webseite Microsoft-Webseite

Preise der neuen Geräte

Die neue Surface-Generation hat allerdings auch seinen Preis, Microsoft schreibt das Pro im Namen groß und lässt sich die Neuerungen und Verbesserungen auch dementsprechend bezahlen. Das günstigste Modell gibt es zu einem Preis ab 1179 Euro. Das Vorgängermodell Surface Pro 7 gibt es zu einem Einstiegspreis von 675 Euro - falls Sie also nicht das stärkste Modell besitzen müssen, sollten Sie vorab vergleichen, welches Gerät das richtige für Sie ist.