Surface Pro 7 für nur 769 Euro im Angebot bei Amazon

Bei Amazon ist ein Core-i5-Modell des Surface Pro 7 mit einem hohen Rabatt erhältlich. Hier geht´s zum Schnäppchen.

Bei Amazon ist der Black Friday 2020 gestartet und geht 48 Stunden lang: Zwischen dem 26.11., 00:01 Uhr und 27.11.2020, 00:01 Uhr gibt es viele, viele Angebote. Darunter auch das Microsoft Surface Pro 7 mit 12,3-Zoll-Display, Intel Core i5 (3,7 GHz) der 10ten Generation und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher für nur 769 Euro statt 875 Euro (gestriger Preis bei Amazon.de; UVP: 1.049 Euro).

Direkt zum Angebot: Surface Pro 7 für 769 Euro bei Amazon

In dem Modell des Surface Pro 7 steckt eine 128 Gigabyte große SSD und als Betriebssystem dient Windows 10 Home. Der Pixelsense-Bildschirm im 3:2-Format löst mit 2.736 x 1.824 Pixeln auf, was einer Pixel-Dichte von 267 ppi entspricht. Auf der Vorderseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera, mit der auch 1080p Videos aufgenommen werden und die die Authentifizierung des Nutzers über Windows Hello erlaubt. Auf der Rückseite befindet sich eine 8 Megapixel-Kamera mit Autofokus. Den PC-WELT-Test zum Surface Pro 7 finden Sie hier.

Einschätzung: Der Preis von 769 Euro für dieses Modell des Surface Pro 7 ist günstig. Zuletzt hatte Amazon das gleiche Modell beim Prime Day 2020 im Oktober 2020 zum gleichen Preis im Angebot. Wer also damals nicht zugeschlagen hatte, erhält jetzt nochmal beim Black Friday 2020 die Möglichkeit.



