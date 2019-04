Surface Pro 6 mit Type-Cover bis zu 450 Euro günstiger

Panagiotis Kolokythas

Microsoft bietet das Surface Pro 6 plus Type-Cover mit einem Rabatt von bis zu 450 Euro an. Und es gibt weitere Angebote.

Vergrößern Das Surface Pro 6 plus Type-Cover im Angebot

Im Microsoft Online Store ist aktuell das Surface Pro 6 i5 256 Gigabyte mit Type Cover für bis zu 450 Euro günstiger erhältlich. Sie können sich selbst das gewünschte Bundle im Microsoft Online Store zusammen stellen. Im Bundle gelten dann die Angebotspreise. So ist beispielsweise wahlweise das Surface Pro 6 mit 256-GB-SSD, Intel Core i5 und 8 GB Arbeitsspeicher in den Farben Platin-Grau oder Schwarz für je 1.000 Euro statt 1.349 Euro (UVP) erhältlich.

Im nächsten Schritt können Sie dann ein Type-Cover Ihrer Wahl hinzufügen. Zur Auswahl stehen das Surface Pro Type Cover in unterschiedlichen Farben zu einem reduzierten Preis von je 99 Euro statt 149,99 Euro. Beim Type Cover mit Fingerabdrucksensor reduziert sich der Preis sogar von 179,99 Euro auf 99 Euro.

Insgesamt zahlen Sie dann für das Surface Pro 6 in der bereits erwähnten Ausstattungsvariante plus ausgewählten Type Cover an der Kasse 1.099 Euro.

Direkt zum Angebot: Surface Pro 6 + Type Cover für 1.099 Euro



Das Surface Pro 6 ist seit November 2018 erhältlich und das aktuelle Modell von Microsofts Premium-Tablet-Reihe. Zur wichtigsten Neuerung der 2018er-Generation gehört der Einsatz der Intel-Core-Prozessoren der achten Generation Kaby Lake R mit vier Kernen und Hyper-Threading. Das 2017er Modell gab es dagegen nur mit Dual-Core Kaby-Lake-CPUs. Dadurch sind die neuen Surface-Pro-Modelle bis zu 40 Prozent schneller als der Vorgänger.

Aus dem PC-WELT Fazit zum Test des Surface Pro 6: " Das Surface bleibt mit dem Pro 6 die Referenz bei Windows-Tablets. Der neue Prozessor sorgt für eine höhere Rechenleistung und eine längere Akkulaufzeit, die Qualität bei Bildschirm und Verarbeitung hält auch die neue Modell-Generation hoch." Den kompletten Test lesen Sie hier. Das Surface Pro 6 ist in unterschiedlichen Varianten mit 8 oder 16 Gigabyte RAM, 128 GB bis 1 TB großer SSD und mit Intel Core i5 oder i7 (8te Generation) verfügbar. Hinzu kommt die integrierte Intel-GPU UHD 620.

Weitere aktuelle Angebote im Microsoft Online Store