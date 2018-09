Surface Laptop heute 500 Euro günstiger

Bei Amazon ist nur heute das Surface Laptop im Angebot. Sie sparen 500 Euro im Vergleich zum UVP.

Vergrößern Surface Laptop aktuell bei Amazon im Angebot © Microsoft

Auch am Mittwoch hat Amazon zur Herbst-Angebote-Woche viele spannende Schnäppchen für Technik-Fans. Die besten Angebote stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor. Ebenfalls im Angebot ist nur heute das Surface Laptop in der kleinsten Variante, aber das mit einem ordentlichen Rabatt in Höhe von 500 Euro.

Das Surface Laptop mit Intel Core M, 128 GB Festplatte, 4 GB RAM und Intel HD Graphics kostet heute bei Amazon 649 Euro statt 1.149 Euro (UVP). Ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich hier zeigt, dass es damit das aktuell günstigste Angebot für dieses Modell ist und andere Händler mindestens 150 Euro mehr verlangen.



Das aus einem Aluminium-Block gefräste Surface Laptop besitzt einen 13,5-Zoll-Pixelsense-Touchscreen mit 3,4 Millionen Pixeln, 2256 x 1504 Pixel Auflösung und 3:2-Format. Auf den Geräten ist Windows 10 S vorinstalliert, aber ein Wechsel zu Windows 10 Pro ist jederzeit und schnell möglich. Der Bildschirm erwies sich im PC-WELT-Test als angenehm hell und zeigte einen ordentlichen Kontrast, lässt sich aber nicht sehr weit öffnen.

Aus unserem Test-Fazit: "Ein schickes, ultramobiles Arbeits-Notebook mit Touchscreen, sofern Sie auf Windows 10 Pro umsteigen. Für die eigentliche Zielgruppe, nämlich Bildungseinrichtungen, ist das Gerät aber viel zu teuer. " Den kompletten Test lesen Sie hier: Surface Laptop im Test.