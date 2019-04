Surface Laptop 2 bei Amazon heute stark reduziert

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist heute das Surface Laptop 2 für 999 Euro und damit zu einem starken Preis erhältlich. Die Details zum Deal.

Vergrößern Surface Laptop 2 aktuell bei Amazon im Angebot © Microsoft

Bei Amazon ist heute der Countdown zur Frühlings-Angebote-Woche gestartet: Und gleich am ersten Tag gibt es auch das Surface Laptop 2 von Microsoft zu einem stark reduzierten Preis. Die zweite Generation des Surface Laptop kommt mit einer vollwertigen Windows-10-Version (Windows 10 Home) und einer Kaby-Lake-R-CPU.

Konkret ist bei Amazon das Surface Laptop 2 mit Core i5-8250U, 256 Gigabyte SSD und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher in vier Farben im Angebot erhältlich. Der Preis: 999 Euro statt 1.449 Euro (UVP), was einer Preisersparnis in Höhe von 31 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung entspricht. Zur UVP bieten die wenigsten Händler die Geräte an, deshalb werfen wir natürlich einen Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich: Dort ist Amazon.de derzeit der günstigste Anbieter für dieses Modell und andere Händler verlangen mindestens 1.250 Euro. Sie sparen also um die 200 Euro.

Zum Angebot: Surface Laptop 2 für 999 Euro (Kobalt Blau)

Zum Angebot: Surface Laptop 2 für 999 Euro (Platin Grau)

Zum Angebot: Surface Laptop 2 für 999 Euro (Schwarz)

Zum Angebot: Surface Laptop 2 für 999 Euro (Bordeaux Rot)

Hier finden Sie die aus unserer Sicht besten, aktuellen IT-Angebote zur Amazon Frühlings-Angebote-Woche.



Surface Laptop 2 im PC-WELT-Test

Das aus einem Aluminium-Block gefräste Surface Laptop 2 besitzt einen 13,5-Zoll-Pixelsense-Touchscreen mit 3,4 Millionen Pixel, 2256 x 1504 Pixel Auflösung und 3:2-Format. Im Gegensatz zur der ersten Generation des Surface Laptop ist beim Surface Laptop 2 nicht Windows 10 S vorinstalliert, sondern eine vollwertige Version von Windows 10. Als Prozessor kommt eine Vierkerner aus der Kaby-Lake-R-Familie von Intel zum Einsatz - wahlweise der Core i5-8250U oder der Core 7-8650U.

Das Surface Laptop ist hochwertig gefertigt, der Benutzer findet nirgends störende Schrauben oder Kanten. Es soll sich ganz leicht anfühlen und den Bildschirmdeckel soll man mit einem Finger öffnen können. Als Anschlüsse sind nur ein USB-Port und ein Mini-Display-Port sowie der der Surface-Power-Connector vorhanden. Dazu gibt es einen Kopfhörerausgang.

Aus unserem Test-Fazit:



Schmal, leicht, elegant - der Microsoft Surface Laptop 2 ist ein aufs Wesentliche reduziertes ultramobiles Notebook. Im Gegensatz zum ähnlich positionierten Macbook Air bringt es aber einen Touchscreen mit. Seine Akkulaufzeit ist herausragend, die Rechenleistung geht in Ordnung. Wer den Surface Laptop 2 aber als stationäres Arbeitsgerät einsetzen will, wird um die Anschaffung der Docking-Station nicht umhinkommen, da sein Schnittstellen-Angebot sehr begrenzt ausfällt.