Surface Go 2 mit 140 Euro Rabatt bei Amazon

Denise Bergert

Microsofts Tablet-PC Surface Go 2 ist aktuell für nur 489 Euro bei Online-Händler Amazon erhältlich.

Vergrößern Amazon gewährt Rabatt auf das Surface Go 2. © Microsoft

Online-Händler Amazon bietet Microsofts Tablet-PC Surface Go 2 in dieser Woche zum Aktionspreis an. Statt der UVP in Höhe von 629 Euro, kostet das Surface Go 2 bei Amazon derzeit nur 489 Euro. Der Preisnachlass in Höhe von 140 Euro bezieht sich jedoch nur auf die Ausstattungsvariante mit Intel-Pentium-Gold-Prozessor, acht Gigabyte Arbeitsspeicher, 128 Gigabyte SSD und WLAN in der Farbe Platin Grau.

Microsofts Surface Go 2 ist seit Juli 2020 im Handel erhältlich. Der Tablet-PC bringt 544 Gramm auf die Waage und läuft mit dem Betriebssystem Windows 10 S. Das 10,5-Zoll-Display löst mit 1.920 x 1.280 Pixeln auf. Mit Zubehör wie dem Surface Go Type Cover, dem Surface Pen oder der Surface Mobile Mouse lässt sich der Tablet-PC in ein Notebook verwandeln. Der integrierte Akku hält etwa neun Stunden beim Surfen im Internet oder zehn Stunden Videowiedergabe ohne erneutes Laden durch. Ebenfalls an Bord sind ein WLAN-Moduls mit Wi-Fi-6-Standard sowie Bluetooth 5.

Microsoft Surface Go 2 im ausführlichen Test

Surface Go 2 für 489 Euro bei Amazon kaufen