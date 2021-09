Surface-Geräte bei Amazon günstiger erhältlich

René Resch

Beim Versandriesen Amazon erhalten Sie aktuell auch die beliebten Surface-Produkte von Microsoft zu günstigen Preisen. Während der September-Angebote sparen Sie dabei teilweise über 30 Prozent auf die Geräte. Unter den Angeboten gibt es das Surface Pro 7, den Surface Laptop 4 und Deals zum Surface Go Laptop. Die besten September-Angebote zu Surface-Produkten haben wir hier für Sie zusammengestellt.



Mehr zur "September-Angebote"-Aktion sowie zu weiteren Deals bei Amazon erfahren Sie hier.

Microsoft Surface Laptop Go - 128 GB

© Microsoft

Microsoft Surface Laptop Go in verschiedenen Farben mit 12,45-Zoll-Display, Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD-Speicherplatz, Win 10 Home in S Mode.

September-Angebot: 579 statt 799 Euro in Sandstein - Eisblau