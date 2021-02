Surface Duo: Android 11 für Microsofts neues Klapp-Tablet

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft wird 3 Jahre lang Updates für das neue Surface Duo bereit stellen. im Sommer soll das Klapp-Tablet zudem Android 11 bekommen.

Vergrößern Surface Duo ab 18.2. erhältlich: So viel kostet Microsofts neues Klapp-Tablet © Microsoft

Microsoft verkauft das 250 Gramm schwere Surface Duo ab dem 18. Februar 2021 auch in Deutschland. In den USA ist das Klapp-Tablet bereits seit dem 10. September 2020 zu Preisen ab 1.399 US-Dollar erhältlich.



Das Surface Duo verbindet zwei 5,6-Zoll-PixelSense-Fusion-Touchscreens mit einem 360-Grad-Scharnier zu einem faltbaren Mobilgerät. Im aufgeklappten Zustand kommt das Tablet so auf eine Bildschirmdiagonale von 8,1 Zoll.

Das Gerät kann in verschiedenen Modi genutzt werden:

Für das Scrollen durch Webseiten oder Beantworten von Nachrichten bietet sich das Hochformat an

Für die Wiedergabe von Videos lässt sich Surface Duo im „Zelt-Modus" aufstellen.



Aufgeklappt im Buch-Modus lässt sich eine App über den ganzen Bildschirm anzeigen oder zwei Apps nebeneinander, z.B. Outlook und der Kalender, um auch unterwegs Termine zu koordinieren oder Spotify zu starten.

Einige Anwendungen von Microsoft und anderen Anbietern sind für den Einsatz auf den zwei Screens optimiert, wie z.B. Office, Outlook und Teams sowie Onenote, wo laut Microsoft auf dem einen Screen die Notizbücher und Tabs angezeigt werden und auf dem anderen der Inhalt des ausgewählten Ordners. Eine Office-Lizenz ist nicht im Kaufpreis enthalten.

Die Touchscreens von Surface Duo sind für die digitale Stifteingabe geeignet und ermöglichen auch zeitgleiche Eingaben via Stift und Touch. Unterstützt werden die verfügbaren Generationen des Surface Slim Pen und Surface Pen. Ein Stift ist nicht im Kaufpreis enthalten.

Die Außenseiten des Geräts bestehen aus Corning Gorilla Glas. Im Inneren arbeiten ein Qualcomm Snapdragon 855 Chip und 6 GB Arbeitsspeicher. Der Kunde hat die Wahl zwischen einer SSD mit 128 GB und mit 256 GB.



Für Videochats ist eine KI-unterstützte 11-Megapixel-Kamera vorhanden. Zur Anmeldung ist ein biometrischer Fingerabdrucksensor vorhanden. Sie laden das Surface Duo über einen USB-C-Anschluss auf, welcher „Fast Charging" unterstützt. Die Akkulaufzeit beläuft sich auf bis zu 27 Stunden Gesprächszeit. Surface Duo ist ausgestattet mit WLAN AC, LTE, einer eSim und kann über einen Slot auch eine Nano-Sim aufnehmen. 5G und NFC werden nicht unterstützt.

Das Surface Duo läuft nicht etwa mit Windows 10, sondern mit Android 10. Deshalb können Sie auf dem Gerät neben den Microsoft 365-Anwendungen auch Android-Apps aus dem Google Play Store nutzen. Zwei Apps lassen sich zu einer Gruppe zusammenfassen, sodass mit einem Klick beide Apps simultan gestartet werden. Sind zwei Apps parallel geöffnet, können Bilder oder Dokumente per Drag-and-Drop zwischen den beiden Programmen verschoben werden.

Microsoft hat auf Nachfrage der PC-WELT mitgeteilt, dass das Surface Duo drei Jahre lang mit Betriebssystem- und Sicherheitsupdates bekommen wird. Nach drei Jahren ist ein Surface Duo steuerlich abgeschrieben und für professionelle Nutzer eine Neuanschaffung steuerlich von Vorteil.

Im Sommer 2021 soll das Surface Duo zudem das Upgrade auf Android 11 bekommen, wie Windowslatest schreibt . Android 11 dürfte neue Multitasking-Möglichkeiten für das Klapp-Tablet bringen.



Mit der Your Phone App kann Surface Duo mit einem Windows 10-PC verbunden und synchronisiert werden. Anwender können so von ihrem Windows 10-PC aus Benachrichtigungen abrufen, Fotos ansehen und Inhalte per Copy & Paste zwischen Surface Duo und PC übertragen.



Preise

Das Surface Duo gibt es in zwei Varianten:



mit 128 GB Speicher für 1.549 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

mit 256 GB Speicher für 1.649 Euro (UVP, inkl. MwSt.).



Sie erhalten Surface Duo ab dem 18.2. hier im Microsoft Store .