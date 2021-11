Surface Duo 2: Klapp-Smartphone mit zwei Bildschirmen jetzt bei Saturn

Oliver Eismann

Bei Saturn im Sortiment: Das Surface Duo 2 bietet mit zwei eigenständigen Displays vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Beruf, Ausbildung und Freizeit.

Vergrößern Das Surface Duo 2 bietet mit zwei eigenständigen Displays vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Beruf, Ausbildung und Freizeit. © Microsoft

Dank generischem Design sehen sich Smartphones heute weitgehend ähnlich. Steckt das Gerät dann noch in einem Bumper, ist es auf den ersten Blick kaum von anderen zu unterscheiden. Auf das Surface Dou 2 von Microsoft trifft das nicht zu. Ausgestattet ist das Zwischending aus Smartphone und digitalem Notizbuch mit zwei getrennten Bildschirmen. Über Scharniere sind die Displays miteinander verbunden. Darüber klappen Sie das Surface Duo 2 wie ein Büchlein um und stellen es flexibel in der gewünschten Position auf.

Vergrößern Das Surface Duo 2 lässt sich vielfältig einsetzen. © Microsoft

Durch die Aufklappfunktion ergeben sich viele Einsatzmöglichkeiten: Nutzen Sie mit dem Surface Duo 2 beispielsweise zwei Apps parallel. Das wirkt dann so, als hielten Sie zwei Smartphones nebeneinander. Anders als beim Samsung Fold 3 mit Falt-Display entsteht also keine durchgehende Displayfläche. Am meisten profitieren Sie von Anwendungen, die speziell für die Anzeige auf den beiden Displays des Surface Duo 2 optimiert sind. Outlook beispielsweise zeigt auf dem einen Schirm den Posteingang, auf dem anderen das Vorschaufenster. Und in Microsoft Teams folgen Sie auf einem Display Ihrer Online-Unterhaltung und machen sich auf dem anderen Bildschirm Notizen.



Vergrößern Praktisch: Im geschlossenen Zustand bleibt am Rücken eine Bildschirmleiste sichtbar. Sie informiert etwa über eingehende Anrufe und Nachrichten. © Microsoft

Microsoft stattet das neue Surface Duo 2 mit einer Triple-Kamera, 5G und Wifi 6 aus. Endlich ist auch ein NFC-Chip zum kontaktlosen Bezahlen an Bord. Die beiden 5,8 Zoll großen Pixel-Sense-Displays unterstützen Stifteingaben und haben eine Auflösung von jeweils 1.344 x 1.892 Pixeln. Aufgeklappt addiert sich die Bildschirmdiagonale dann auf 8,3 Zoll und 2.688 x 1.892 Bildpunkten. Praktische Sache: Im geschlossenen Zustand bleibt am Rücken eine Bildschirmleiste sichtbar. Sie informiert etwa über eingehende Anrufe und Nachrichten. Als Betriebssystem installiert Microsoft Android 11 mit verbesserter Unterstützung für die beiden Displays.

Die vollständigen technischen Daten finden Sie hier .

Microsoft Surface Duo 2, 256 GB SSD, Obsidian © Microsoft Convertible mit 8,3 Zoll Display (2 x 5,8 Zoll), 2.688 x 1.896 Pixel (2 x 1.344 x 1.892 Pixeln), AMOLED-Display mit PixelSense Fusion-Dual, Qualcomm Snapdragon 888 5G mit 2.84 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 12 Megapixel Front-Kamera, WLAN, Bluetooth, GPS, 5G, 4G (LTE), Dual-SIM (eSim, Nano-SIM), Fingerabdrucksensor (Stift ist nicht im Lieferumfang enthalten) Surface Duo 2 mit 256 GB SSD (Obsidian) bei Saturn für 1.699 Euro



Microsoft Surface Duo 2, 256 GB SSD, Gletscher © Microsoft Convertible mit 8,3 Zoll Display (2 x 5,8 Zoll), 2.688 x 1.896 Pixel (2 x 1.344 x 1.892 Pixeln), AMOLED-Display mit PixelSense Fusion-Dual, Qualcomm Snapdragon 888 5G mit 2.84 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 12 Megapixel Front-Kamera, WLAN, Bluetooth, GPS, 5G, 4G (LTE), Dual-SIM (eSim, Nano-SIM), Fingerabdrucksensor (Stift ist nicht im Lieferumfang enthalten) Surface Duo 2 mit 256 GB SSD (Gletcher) bei Saturn für 1.699 Euro



Microsoft Surface Duo 2, 128 GB SSD, Obsidian © Microsoft Convertible mit 8,3 Zoll Display (2 x 5,8 Zoll), 2.688 x 1.896 Pixel (2 x 1.344 x 1.892 Pixeln), AMOLED-Display mit PixelSense Fusion-Dual, Qualcomm Snapdragon 888 5G mit 2.84 GHz, 8 GB RAM, 128 GB SSD, 12 Megapixel Front-Kamera, WLAN, Bluetooth, GPS, 5G, 4G (LTE), Dual-SIM (eSim, Nano-SIM), Fingerabdrucksensor (Stift ist nicht im Lieferumfang enthalten) Surface Duo 2 mit 128 GB SSD (Obsidian) bei Saturn für 1.599 Euro