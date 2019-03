Surface Deals im Microsoft Online Store

Denise Bergert

Im Microsoft Online Store werden in dieser Woche Laptops und Tablets zum vergünstigten Preis angeboten.

Vergrößern Microsoft gewährt Rabatte auf zahlreiche Surface-Modelle. © Microsoft

Microsoft hat heute in seinem Online Store ein Rabatt-Aktion für unterschiedliche Tablet- und Laptop-Modelle gestartet. So können Käufer des Surface Laptop der ersten Generation über 500 Euro sparen. In der Konfiguration mit acht Gigabyte RAM, Intel Core i5 und 256 Gigabyte Speicher kostet die Hardware aktuell nur 941,85 Euro anstelle der UVP in Höhe von 1.449 Euro.

Rabatte gewährt Microsoft außerdem auf das Surface Go Essentials-Bundle. Das Surface Go mit 8 Gigabyte RAM, 128 Gigabyte Speicher und Intel 4415Y kostet im Bundle nur 539 anstatt 599 Euro. Weiteres Sparpotenzial bieten die zugehörigen Type Cover mit bis zu 27 Euro Rabatt. Als weiterer Bundle-Bestandteil wählen Käufer aus Office 365 Home und Office 365 Personal für 59 bzw. 29 Euro für ein Jahresabonnement. Der Surface Pen ist im Microsoft Online Store aktuell ebenfalls mit einem Preisnachlass von 22 Euro erhältlich. Ausgewähltes Zubehör wie etwa die Surface Arc Maus oder die Surface Tastatur sind zu reduzierten Preisen von 71,99 und 87,99 Euro zu haben.

Surface Laptop für 941,85 Euro im Microsoft Store

Surface Go Essentials-Bundle für 537,99 Euro im Microsoft Store