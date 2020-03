Surface-Bundles im Microsoft-Store zu stark reduzierten Preisen erhältlich

René Resch

Bei den Sale-Angeboten im Microsoft Store können Sie aktuell auf Produkte wie das Surface Laptop 2 bis zu 46 Prozent sparen.

Vergrößern Surface-Produkte im Microsoft-Store zu Top-Preisen © Microsoft

Im offiziellen Microsoft-Store läuft bis zum 20. März wieder eine Sale-Aktion mit Angebotspreisen wie zum Beispiel Surface-Starterpaket-Bundles oder bis zum 31. März auch das Surface Laptop 2 - so gibt es das Laptop als Exklusiv-Angebot um bis zu 46 Prozent günstiger - Sie können bis zu 1300 Euro gegenüber dem UVP sparen. Weiterhin laufen noch bis zum 17. März einige Angebote bezüglich verschiedener Xbox-One-Bundles.



Surface-Angebote [Gültig bis zum 31.03.2020]

Microsoft Surface Laptop 2 im Microsoft-Store ab 1099 Euro kaufen

Hierbei handelt es sich um ein richtig starkes Angebot. Im PC-WELT-Preisvergleich bietet der nächstgünstigere Anbieter das Surface Laptop 2 ab 1445 Euro an - Sie sparen also bis zu 346 Euro!

Surface-Bundle-Angebote [Gültig bis zum 20.03.2020]

Microsoft Surface Go Essentials-Bundle

im Microsoft-Store ab 513,99 Euro kaufen - bis zu 156,50 Euro sparen

Microsoft Surface Pro 7 Essentials-Bundle

im Microsoft-Store ab 897,99 Euro kaufen - bis zu 390 Euro sparen

Microsoft Surface Laptop 3 Essentials-Bundle

im Microsoft-Store ab 988 Euro kaufen - bis zu 285 Euro sparen

Microsoft Surface Laptop 2 Essentials-Bundle

im Microsoft-Store ab 1025 Euro kaufen - bis zu 1320 Euro sparen

Microsoft Surface Pro X Essentials-Bundle

im Microsoft-Store ab 1287,99 Euro kaufen - bis zu 199 Euro sparen

Microsoft Surface Book 2 Essentials-Bundle

im Microsoft-Store ab 1398 Euro kaufen - bis zu 1270 Euro sparen

Xbox-One-X-Angebote [Gültig bis zum 17.03.2020]

Auf verschiedene Xbox-One-X-Bundles sparen Sie noch bis zum 17. März bis zu 200 Euro. Dabei gibt es Bundles mit verschiedenen Games wie Star Wars Jedi: Fallen Order, Forza Horizon 4 mit dem Lego-DLC sowie Gears 5.



Xbox One X 1 TB Konsole – Star Wars Jedi: Fallen Order-Bundle

im Microsoft-Store für 299,99 statt 499,99 Euro



Xbox One X 1 TB-Konsole – Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions-Bundle

im Microsoft-Store für 299,99 statt 499,99 Euro

Xbox One X 1 TB Konsole – Gears 5 Bundle

im Microsoft-Store für 299,99 statt 499,99 Euro

Xbox-One-S-Angebote [Gültig bis zum 17.03.2020]

Auch auf die günstigere Xbox One S gibt es im Microsoft-Store bis zum 17. März aktuelle Rabatte. So sparen Sie auf Bundles und Editionen der Xbox One S bis zu 50 Euro.

Xbox One S All-Digital Edition

im Microsoft-Store für 179,99 statt 229,99 Euro

Xbox One S 1 TB Konsole – Star Wars Jedi: Fallen Order-Bundle

im Microsoft-Store für 249,99 statt 299,99 Euro

Xbox One S 1 TB Konsole – Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions-Bundle

im Microsoft-Store für 249,99 statt 299,99 Euro

Xbox One S 1 TB Konsole – NBA 2K20 Bundle

im Microsoft-Store für 249,99 statt 299,99 Euro

Xbox One S 1 TB-Konsole – Gears 5 Bundle

im Microsoft-Store für 249,99 statt 299,99 Euro

Das waren nur einige Highlights aus den Aktionsangeboten. Im offiziellen Microsoft-Store erhalten finden Sie noch einige weitere Angebote zu Schnäppchenpreisen.



