Support für Windows 10 Version 1803 endet bald

Panagiotis Kolokythas

Microsoft weist die Nutzer darauf hin, dass demnächst die Unterstützung von Windows 10 Version 1803 endet.

Vergrößern Windows 10 Version 1803 trägt den Namen: Windows 10 April-2018-Update

Zum Patch-Day im Juni 2019 stopft Microsoft über 88 Sicherheitslücken, darunter 61 in Windows. Außerdem weist Microsoft in einem Support-Beitrag darauf hin, dass demnächst die Unterstützung für Windows 10 Version 1803 endet. Konkret wird der Support für Windows 10 April-2018-Update zum 12. November 2019 eingestellt.

Davon betroffen sind diese Varianten:

Windows 10 Version 1803 Home

Windows 10 Version 1803 Pro

Windows 10 Version 1803 Pro for Workstations

Windows 10 Version 1803 IoT Core

Das Support-Ende bedeutet, dass die oben genannten Windows-10-Versionen nach dem 12. November 2019 keinerlei Sicherheitsupdates mehr erhalten werden. Außerdem wird bei allen Support-Anfragen zu einer Aktualisierung auf Windows 10 Version 1903 (Windows 10 Mai 2019 Update) aufgefordert, welches seit kurzem nach und nach an alle Windows-10-Nutzer ausgeliefert wird.

Für Windows 10 Version 1803 Enterprise, Education und IoT Enterprise endet der Support im November 2020.

Alle Termine für das Support-Ende von Windows-10-Versionen, die derzeit noch einen Support erhalten:



Windows 10 Version 1803: 12. November 2019

Windows 10 Version 1809: 12. Mai 2020

Windows 10 Version 1903: 8. Dezember 2020

Bei Windows 8.1 endet der Mainstream-Support am 9. Januar 2018 und der erweiterte Support wird am 10. Januar 2023 eingestellt. Für Windows 7 SP1 endete der Mainstream-Support am 13. Januar 2015 und dieses Windows-Betriebssystem erhält über den erweiterten Support nur noch bis zum 14. Januar 2020 neue Sicherheitsupdates.