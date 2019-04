Support-Ende für nächste Windows-10-Version naht

Panagiotis Kolokythas

In wenigen Tagen endet der Support für die nächste Windows-10-Variante: Windows 10 Version 1709. Zeit für ein Update!

Windows 10 Frühjahrs-Update 2019 steht in den Startlöchern und eben noch hat die Vorgängerversion Windows 10 Version 1809 (Herbst 2018 Update) ein umfangreicheres Update erhalten. Derweil ist am 9. April 2018 für die nächste Windows-10-Version Schluss. An diesem Tag ist der Patch-Day im April 2019 und zeitgleich werden an diesem Tag auch die letzten Updates für Windows 10 Version 1709 (auch "Fall Creators Update" bzw. "Herbst Creators Update"" genannt) ausgeliefert.

Gemäß des Windows Lifecycle Fact Sheet endet alle sechs Monat die Unterstützung für die vorletzte Windows-10-Version. Im gleichen Rhythmus erscheinen auch neue Windows-10-Versionen. Für die allererste Windows-10-Version, die im Juli 2015 erschien und die Versionsnummer 1507 trug, endete der Support bereits am 9. Mai 2017. Am 10. Oktober 2017 folgte dann das Support-Ende für die Windows-Version 1511. Es folgten die Support-Enden für Version 1607 (10. April 2018), Version 1703 (9. Oktober 2018) und nun schließlich auch Windows 10 Version 1709 am 9. April 2019.

Weiter geht´s dann übrigens am 12. November 2019, wenn die Unterstützung für Windows 10 Version 1803 endet. Der Support für die derzeit aktuelle Version 1809 ist schließlich für den 12. Mai 2020 geplant.

Windows-10-Besitzer sollten immer die aktuelle Windows-10-Version - also derzeit Version 1809 - verwenden. Über Windows Update werden die Updates verteilt. Welche Version Sie aktuell verwenden, erfahren Sie nach Eingabe von winver im Sucheingabefeld rechts neben dem Start-Button.

Die Versionsnummer setzt sich immer aus der Jahreszahl ("18") und dem Monat ("03") der Veröffentlichung der Version zusammen. Es folgt eine Build-Nummer des Windows-10-Entwicklungszweigs plus weiteren Ziffern, die den Stand wiedergeben (aktuell: Build 17763.379 bzw. 17763.404 mit dem jüngst erschienenem KB4490481 ). Die Build-Nummer kann sich regelmäßig nach Veröffentlichung neuer kumulativer Updates verändern. Diese kumulativen Updates erscheinen mindestens monatlich und enthalten nicht nur Sicherheitsupdates, sondern auch Updates, die Bugs beheben und kleinere Neuerungen einführen.

Vom Support-Ende für Windows 10 Version 1709 sind aber letztendlich nur wenige Nutzer betroffen. Laut jüngsten Zahlen von Adduplex nutzen 66,3 Prozent Windows 10 in der Version 1803 und 26,4 Prozent in der aktuelleren Version 1809. Das "Fall Creators Update" ist dagegen nur noch bei 3,5 Prozent im Einsatz. Nach den Startschwierigkeiten von Windows 10 Version 1809 hat Microsoft erst kürzlich diese Version für alle Nutzer freigegeben.



Längere Support-Zeiten von mindestens sechs Jahren gelten übrigens für die LTSC/LTSB-Editionen für Windows 10 Enterprise: Hier endet der Suport für Windows 10 Enterprise 2015 am 13. Oktober 2020, der für WIndows 10 Enterprise 2016 am 12. Oktober 2012 und der von Windows 10 Enterprise 2019 am 9. Januar 2024.