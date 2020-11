Superleichte Notebooks bis zu 300 Euro günstiger

Hans-Christian Dirscherl

Bereits vor dem offiziellen Black Friday gibt es auf Amazon Notebooks und PCs zu deutlich reduzierten Preisen. Sowohl Gaming-Spezialisten als auch besonders preiswerte Alltagsbegleiter. Bis zu 300 Euro lassen sich bei einem schicken Notebook sparen.

Vergrößern Acer Swift 3 © Amazon

Starker Begleiter: Das Acer Swift 3 ist ein schickes und schlankes Notebook, das sich aufgrund seiner geringen Größe gut für den mobilen Einsatz eignet. Doch geringe Größe bedeutet nicht geringe Leistung: In dem Notebook werkelt ein Intel i7-Prozessor, der auf 8 GB RAM zugreifen kann. Die SSD ist mit 1 TB für ein Notebook ebenfalls ausreichend groß. Windows 10 Home dient als Betriebssystem.

Das 13,5-Zoll- IPS-Display im 3:2 Format löst mit 2.256 x 1.504 Pixel auf. Damit können Sie auch gut im Dunklen arbeiten, denn die Tastatur ist beleuchtet.

Das Acer Swift 3 kostet jetzt 699 Euro statt der zuletzt aufgerufenen 999 Euro. Sie sparen also rund 300 Euro. Wie unser Preisvergleich zeigt, bekommen Sie diesen flotten Begleiter derzeit nirgendwo sonst günstiger.

Leichtgewicht: Falls Sie ein besonders günstiges „Notebook“ suchen, ist das Acer Chromebook Spin 311 jetzt einen Blick wert. Dabei handelt es sich um ein Chromebook mit Chrome OS als Betriebssystem; Sie sollten also immer online sein, wenn Sie mit dem Acer-Gerät arbeiten. Von der Hardware-Ausstattung her gibt sich dieser mobile Begleiter bescheiden, aber solide: 11,6-Zoll-HD-IPS-Display, MediaTek Octa-Core ARM Cortex A73/A53 (MT8183), 4 GB LPX RAM und 64 GB Speicherplatz - besonders viel Platz zum Ablegen Ihrer Daten haben Sie also nicht. Dafür ist es eben leicht und alternativ auch als Tablet bedienbar.

Das Acer Chromebook Spin 311 kostet jetzt 239 Euro statt der sonst aufgerufenen 340,20 Euro. Sie sparen also 101,20 Euro.

Gaming-PC (derzeit, 15.15 Uhr ausverkauft): Der MSI MEG Infinite X 10SE-696DE Desktop ist ein Gaming-PC, der Spielerträume wahr werden lässt. Ein Intel-Core-i7-10700KF-Prozessor treibt den Rechner an und kann 32 GB RAM nutzen. Für die Grafikdarstellung ist eine Nvidia Geforce RTX 2080 SUPER VENTUS XS zuständig. Das ist eine ziemlich leistungsstarke Grafikkarte, wie unser Testbericht zeigt. Speicherplatz ist zudem überreichlich vorhanden, selbst große Spiele sollten sich problemlos auf der Kombination aus einer 1 TB großen SSD und einer 2 TB großen HDD installieren lassen. Beim Betriebssystem gibt sich der MSI MEG Infinite X 10SE-696DE Desktop dagegen konventionell: Windows 10 Home ist vorinstalliert.

Der MSI MEG Infinite X 10SE-696DE Desktop kostet jetzt 2144 Euro statt 2728 Euro. Sie sparen also 584 Euro. Mit 2144 Euro ist dieser Rechner dank i7, 32 GB RAM und den beiden Datenspeichern sowie der guten Grafikkarte wirklich günstig. Deutlich schlechter ausgestattete Rechner kosten bereits um die 1800 Euro.

Achtung: Derzeit, 15.15 Uhr ist dieser PC ausverkauft. Versuchen Sie es vielleicht später noch einmal.

Tipp: Sie finden auf dieser Seite noch mehr Laptops, deren Preis in der Black-Friday-Woche deutlich gesenkt ist.

