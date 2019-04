SuperTuxKart RC 1: Mario-Kart-Klon gratis herunterladen

Michael Söldner

Die aktuelle Version des an Mario Kart angelehnten SuperTuxKart steht zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern SuperTuxKart ist ein kostenloser Mario-Kart-Klon. © supertuxkart.net

Das kostenlose Arcade-Rennspiel SuperTuxKart wurde erstmals 2009 veröffentlicht. Nun bieten die Macher mit SuperTuxKart 0.10 Release Candidate 1 die aktuellste Version des Spiels zum Gratis-Download an. Das primär von Joerg Henrichs und Marianne Gagnon in C++ entwickelte Spiel erinnert an Arcade-Racer wie Mario Kart von Nintendo. In einem Rennen gegen bis zu vier Mitspieler oder KI-Konkurrenten können Power-ups aufgesammelt werden, die Hindernisse aus dem Weg räumen oder Gegner verlangsamen. Die Fahrer im Spiel wurden bekannten Maskottchen aus der Welt der freien Software nachempfunden. So fahren beispielsweise Wilber (GIMP) oder Suzanne (Blender) um die Wette.

Da es sich bei SuperTuxKart 0.10 Release Candidate 1 um eine unfertige Version handelt, freuen sich die Entwickler über das Feedback der Spieler. Seit der ersten Beta wurden schon zahlreiche Fehler entfernt. Eine Neuerung ist der Mehrspieler-Modus über das Netzwerk, wahlweise lokal im LAN oder über das Internet. Zudem wurden neue Strecken hinzugefügt oder bestehende Kurse angepasst. Auch grafisch muss sich SuperTuxKart nicht vor kostenpflichtigen Mitbewerbern verstecken: Die Optik ist sehr bunt, detailreich und bietet viele Effekte. Das Spiel läuft auf Systemen mit Windows, Mac OS und Linux.



