Super günstig: VPN für unbegrenztes Streamen nur 2,37 Euro/Monat

Kurzfristig erhalten Sie Surfshark VPN für alle Geräte ab 2,37 Euro pro Monat. Der Dienst kann 30 Tage lang gratis getestet werden. Das Angebot gilt nur für Nutzer aus Deutschland.

Vergrößern Aktuelles Angebot bei Surfshark: 2,37 Euro für das VPN

Surfshark Aktion des Monats

Beim Anbieter Surfshark erhält man bis zum 27. Oktober einen richtig guten Preis für das VPN-Abo. Der Preis von 2,37 Euro pro Monat gilt, wenn Sie ein 2-Jahresabonnement (inkl. 2 Monate on top) abschließen.* Insgesamt zahlen Sie einmalig 61,57 Euro für zwei Jahre und zwei Monate. Sie können den Vertrag innerhalb der ersten 30 Tage kostenlos widerrufen.

Somit haben Sie die Möglichkeit, den VPN-Dienst einen Monat lang kostenlos zu testen. Ein Monatsabo kostet sonst 11,20 Euro. Sie können sich auch für sechs Monate VPN entscheiden. Das kommt dann mit 6,68 Euro im Monat aber teurer als das aktuelle Angebot für zwei Jahre. Auch für das 6-Monatspaket gilt die Möglichkeit des Widerrufs innerhalb der ersten 30 Tage.

*Hinweis: Viele VPN-Anbieter geben zunächst die Netto-Preise in Ihrem Web-Shop an – so auch Surfshark. Auf der ersten Seite ist deshalb ein Preis von 1,99 Euro angegeben. Im zweiten Schritt wird noch die Mehrwertsteuer von 19 % aufgeschlagen. Der finale Brutto-Preis dieses Angebots liegt damit bei 2,37 Euro/Monat.

Wichtig: Dieses Angebot ist exklusiv für deutsche Käufer und nur über die Links in diesem Beitrag (bzw. bei anderen ausgewählten Partnern) erhältlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden.

Wie gut ist das Angebot von Surfshark VPN?

Sieht man sich vergleichbare VPN-Anbieter an, so haben fast alle aktuell Aktionen laufen, die sich in dieser Preisrange bewegen. Surfshark hat im Vergleich den derzeit zweit-besten Preis für ein 2-Jahresabo + 2 Monate. Einzig Cyberghost VPN liegt mit seinem Angebot ein paar Cent darunter (2,26 Euro/Monat).



Warum Surfshark VPN wählen?

Surfshark gilt als zuverlässiges VPN beim Streamen von TV- und Videoinhalten - und ist auf allen Geräten nutzbar. Es stehen über 3200 Server in 65 Ländern zur Auswahl, über die Sie sich einwählen können. So haben Sie unbeschränkten Zugriff auf weltweite Inhalte wie Filme oder Serien, die im eigenen Land eigentlich nicht verfügbar sind.

Falls Ihre Emailadressen oder Ihre Passwörter Gefahr laufen, gehackt zu werden, erkennt der VPN dies und Sie erhalten umgehend einen Warn-Alert auf Ihr Handy.

VPN auf allen Geräten nutzen

Bei Surfshark VPN zahlen Sie nur einmal und können dann die Software auf all Ihren Geräten wie Smartphone, Desktop, Tablet, usw. nutzen. Im Unterschied zu anderen VPN-Anbietern gibt es keine Limitierung – Sie können sich mit einem Zugang auf unendlich vielen Geräten gleichzeitig verbinden.



