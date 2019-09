René Resch

Der erste Vergnügungspark mit Mario, "Super Nintendo World", soll ab Frühjahr 2020 in den Universal Studios Japan eröffnen.

Vergrößern "Super Nintendo World"-Vergnügungspark eröffnet 2020 © Universal Studios / Nintendo

Nintendo eröffnet in Kooperation mit den Universal Studios eigene Parks mit dem Namen „Super Nintendo World“. Dazu gab nun der CEO von Universal Parks & Resorts, Tom Williams, auf der Communications & Entertainment Conference am 11. September einige neue Informationen bekannt.

Der erste Park soll dabei schon im Frühjahr 2020 in den Universal Studios Japan eröffnen. Idealerweise soll der Park schon zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio geöffnet haben. Auch die ersten Fahrgeschäfte wurden bekanntgegeben, dabei handelt es sich um „Super Mario Kart“ und „Yoshi’s Adventure“.

„Es sind die Besten, und wir haben sie alle getestet, und sie sind Killer. Ein großartiges Line-up. Dadurch wird die nächste Ebene erreicht. Es wird neu definieren, wie ein Parkerlebnis aussieht. Es ist wirklich etwas Besonderes“, sagte Williams.

Besucher sammeln Punkte im Park mit Magnetarmband

Weiterhin erhalten Besucher der „Super Nintendo World“ ein interaktives Magnetarmband. Mit dem Armband wird es den Besuchern möglich sein, durch Interaktionen im Park und mit den Fahrgeschäften Punkte zu sammeln. Diese sollen dann durch eine Verbindung mit der Switch-Konsole übertragen werden können. Vielleicht wird es also Apps oder Spiele im Zusammenhang mit „Super Nintendo World geben“. Nähere Informationen gab es dazu aber noch nicht.

In den kommenden Jahren soll Nintendo auch in den anderen Universal Parks Einzug halten. Bestätigt sind dabei die Parks in Hollywood, Orlando und Singapur. Ab wann Mario in den weiteren Parks anzutreffen ist, steht noch aus. Williams geht davon aus, dass es von der Konzeption bis zur Eröffnung rund 5 bis 6 Jahre dauern kann.

Die ursprüngliche Bekanntgabe war bereits im Jahre 2017, die damalige Zeremonie können Sie hier sehen:

Auch interessant: Nintendo bringt Super-Nintendo-Games auf die Switch