René Resch

Ein anonymer Käufer zahlte auf dem Sammler-Portal Rally 2 Millionen US-Dollar für ein versiegeltes Exemplar von "Super Mario Bros.".

Vergrößern Super Mario Bros. für Rekordsumme von 2 Millionen US-Dollar verkauft © Rally

Ein anonymer Käufer zahlte für ein ungeöffnetes Exemplar des NES-Spiels "Super Mario Bros." die Rekordsumme von 2 Millionen US-Dollar auf der Sammler-Seite Rally - das berichtet das Tech-Portal The Verge. Damit ist die bisherige Rekordsumme von 1,5 Millionen US-Dollar für eine versiegelte Kopie von "Super Mario 64" nach nur einem Monat schon wieder gebrochen.

Rally kauft Spiele und andere Sammlerstücke wie Comics und verwandelt sie in kleine Unternehmen, an denen man sich beteiligen kann, wie bei einer Investition. Wenn jemand ein Angebot zum Kauf des Sammlerstücks macht, stimmen diese Investoren darüber ab, ob es verkauft werden soll. Wie die Times berichtet, kaufte Rally im April letzten Jahres das Spiel "Super Mario Bros." für 140.000 Dollar, und die Anteilhaber stimmten dem Verkauf an den anonymen Sammler zu.

Preise für versiegelte Spiele-Klassiker steigen rasant an

Die letzte Rekordsumme für eine versiegelte Kopie von "Super Mario Bros." wurde im April 2021 aufgestellt, damals wurde das NES-Modul auf "Heritage Auctions" für 660.000 US-Dollar verkauft, diese Summer wurde nur kurz vor dem bisherigen 300.000-US-Dollar-Rekord einen Monat zuvor aufgestellt.

