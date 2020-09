Super Mario Bros.: Viele Spiele und Events zum 35. Jubiläum

René Resch

Super Mario wird 35. Nintendo feiert das Jubiläum mit einigen tollen Spiele-Titeln, Produkten und Events.

Vergrößern Super Mario: Viele Spiele und Events zum 35. Jubiläum © Nintendo

Der Nintendo-Klempner Super Mario feiert sein 35-jähriges Jubiläum. Zur Feier stellte Nintendo eine Reihe zahlreicher neuer Spiele, Produkte sowie Aktivitäten vor, die sich um Super Mario drehen.



Game & Watch Neuauflage

Bereits berichtet hatten wir dabei über die „Game & Watch“-Special-Edition. Zum Jubiläum gibt es den Mini-Handheld mit dem NES-Klassiker Super Mario Bros. und Farbdisplay und Lithium-Ionen-Akku für knapp 50 US-Dollar. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Artikel hier:

Super Mario 3D All-Stars

Weiterhin wird es „Super Mario 3D All-Stars“ für die Nintendo Switch geben. Dabei handelt es sich um eine HD-Sammlung der beliebten Mario-Titel, bestehend aus Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Die Spiele kommen dabei in einer komplett überarbeiteten und für die Switch optimierten Variante am 18. September 2020. Die Sammlung ist ab sofort vorbestellbar.

Super Mario 3D World + Browse’s Fury

Die Spiele, die ursprünglich für die Wii U erschienen, kommen in einer überarbeiteten Variante im Doppelpack mit weiteren neuen Inhalten und einem Koop-Mehrspieler-Modus auf die Switch. Das Spiel erscheint am 12. Februar 2021.

Super Mario Bros. 35

Ab dem 1. Oktober 2020 erhalten Mitglieder von Nintendo Switch Online bis zum 31. März 2021 Zugang zu Super Mario Bros. 35. Dabei handelt es sich um eine Art Battle Royale, in dem 35 Spieler das klassische Super Mario Bros. gegeneinander spielen. Besiegte Gegner werden dabei in die Level der anderen Spieler geschickt – und umgekehrt. Das Format erinnert dabei etwas an das bereits veröffentlichte Tetris 99, in dem viele Spieler gegeneinander Tetris spielen.

Mario Kart Live: Home Circuit

Nintendo bringt in Kooperation mit den Velan Studios den Mario-Kart-Rennspaß in die echte Welt. In Mario Kart Live: Home Circuit wird dabei auf einer selbst gewählten Strecke mit echten Mini-Karts gefahren, gesteuert mit der Nintendo Switch. Das Kart beschleunigt bei Boosts und stoppt, falls es von Gegenständen anderer Spieler getroffen wurde. Die Strecke kann durch mitgelieferte Checkpoints selbst gewählt werden, dabei bleibt Spielraum für allerlei Streckenkreationen. Mario Kart Live: Home Circuit ist ab dem 16. Oktober 2020 mit Mario- oder Luigi-Modell erhältlich.

Super Mario All-Stars für Switch

Der SNES-Klassiker ist nun in überarbeiteter Fassung auch für die Nintendo Switch verfügbar.

Weitere Highlights und Events

In verschiedenen Nintendo-Games wird es Jubiläums-Events geben, darunter in Mario Kart Tour, Super Mario Maker 2 oder Super Smash Bros. Ultimate. Mehr Informationen dazu finden Sie im Jubiläums-Video von Nintendo:

