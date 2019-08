Summer Sale bei Gamesplanet mit großen Rabatten

Michael Söldner

Bis zum 12. August lassen sich bei Gamesplanet viele Schnäppchen machen, darunter Doom 2016 für 6,25 Euro.

Vergrößern Im Summer Sale von Gamesplanet warten viele Schnäppchen! © gamesplanet.com

Wer sich für das bevorstehende Wochenende mit günstigen Spielen eindecken möchte, erhält bei Gamesplanet eine gute Möglichkeit: Im Summer Sale warten Rabatte von bis zu 91 Prozent, daneben finden sich wechselnde Tagesangebote, die nur für kurze Zeit gelten. Grundsätzlich läuft der Summer Sale aber noch bis zum 12. August. Ein Highlight der Schnäppchenjagd ist beispielsweise der im Jahr 2016 veröffentlichte Ego-Shooter Doom für 6,25 Euro statt knapp 20 Euro. Die Ur-Doom-Ableger sind mit 1,60 Euro sogar noch günstiger zu haben. Wer sich hingegen für Strategiespiele interessiert, sollte sich Might & Magic Heroes VII für 10,50 Euro statt knapp 45 Euro anschauen. Darin wird der Spieler in einen Bürgerkrieg gerissen, der geschicktes Taktieren erfordert.

Wer die erstklassige Ego-Shooter-Reihe Bioshock bislang verpasst hat, kann für 13,99 Euro statt knapp 60 Euro die Sammlung mit Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite erwerben. Soll das Wochenende eher im Zeichen gemeinsamer Baller-Action stehen, so empfiehlt sich Borderlands: The Handsome Collection für 5,99 Euro statt 60 Euro. Darin ist neben Borderlands 2 auch Borderlands: The Pre-Sequel enthalten. Beide Spiele bieten kooperative Unterhaltung für bis zu vier Spieler. Unter den zahlreichen Angeboten finden sich außerdem viele Indie-Spiele für kleines Geld, die dennoch einen Blick wert sind.

