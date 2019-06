Summer Sale bei GOG mit über 2.000 Spielen

Michael Söldner

Bei GOG stehen aktuell über 2.000 PC-Spiele mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent zum Download bereit.

Vergrößern Das Summer Sale Festival umfasst 2.000 Spiele mit bis zu 90 Prozent Rabatt. © gog.com

Der digitale Spielevertrieb GOG.com startet sein Summer Sale Festival mit Rabatten von bis zu 90 Prozent auf über 2.000 Spiele. Zu den Highlights gehören das Weltraumabenteuer "No Man‘s Sky" für 30 Euro statt 60 Euro, der Ego-Shooter "Bioshock Infinite" in der Complete Edition für 13,79 Euro statt 54,99 Euro oder das Rollenspiel "The Witcher 3: Wild Hunt" in der Game of the Year Edition für 15 Euro statt 50 Euro. Doch auch für den kleineren Geldbeutel finden sich im GOG Summer Sale zahllose Schnäppchen, auch für Spieler mit ausgefallenem Geschmack.

So kostet der vom deutschen Entwickler Yager stammende Ego-Shooter "Spec Ops: The Line" aktuell nur 4,09 Euro. Das Spiel thematisiert die Schrecken des Krieges und erinnert daher an den Filmklassiker "Apocalypse Now". Einen Blick wert ist auch der Walking-Simulator "Firewatch" für 5,09 Euro statt 20 Euro. Darin übernimmt der Spieler einen Feuerwachturm, doch schnell stellt sich heraus, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Neben einzelnen Spielen hat GOG auch Sommerangebots-Festivalsammlungen im Angebot, die ab 5 Euro zahlreiche Spieleklassiker umfassen. Daneben locken Tagesangebote, die nur für einen Tag erhältlich sind. Aufgrund der Vielzahl an Spielen sollte jedoch etwas Zeit für das Durchforsten der Schnäppchen eingeplant werden.

GOG Summer Sale Festival Angebote anschauen