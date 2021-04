Suchmaschine Duckduckgo warnt vor Chrome-Browser

Michael Söldner

Der Cookie-Ersatz FLoC von Google ist den Betreibern der Suchmaschine Duckduckgo ein Dorn im Auge.

Vergrößern Mit einer Erweiterung lässt sich FLoC in Googles Browser Chrome abschalten. © duckduckgo.com

Eigentlich wollte Google mit FLoC (Federated Learning of Cohorts) eine Alternative zu den bislang verbreiteten Cookies bieten. Anstelle einer konkreten Identifizierung des Nutzers sollte eine Einteilung in Gruppen mit ähnlichen Interessen und Kaufabsichten erfolgen. Dazu werden bereits besuchte Webseiten herangezogen. Die hier erfassten Daten könnten auch von anderen Webseiten genutzt werden, die zum ersten Mal angesteuert werden. Der Suchmaschinenbetreiber Duckduckgo sieht diese Versprechungen als nicht haltbar an , schließlich gebe es noch noch immer eine ID, die zum Fingerprinting genutzt werden könne. Da die ersten Testläufe mit FLoC aktuell mit unbekannten Gruppen erfolgen, fordert Duckduckgo alle Nutzer dazu auf, den Browser Chrome zu meiden. Deutsche Nutzer müssen sich jedoch nicht davor fürchten, in Chrome bereits über FLoC getrackt zu werden, da die DGVSO derartige Blindtests verbietet.

Wer Chrome dennoch weiter nutzen möchte, sollte sich nach Ansicht von Duckduckgo über die Erweiterung „Privacy Essentials“ absichern, die ein FLoC-Tracking unterbindet. Wird die Suchmaschine über die Webseite duckduckgo.com angesteuert, so sei FLoC ebenfalls in den Einstellungen deaktiviert. Darüber hinaus sollten Anwender sich nicht mit ihrem Google-Konto im Browser anmelden und auch die Synchronisation in der Software nicht verwenden. Chrome darf wohl bis 2023 auch weiterhin Cookies setzen. Zudem geht Google davon aus, dass FLoC die Effizienz eines Cookies zu 95 Prozent abdecken kann. Entsprechend kann von der Umstellung auch nur begrenzt von einer größeren Anonymität der Nutzer ausgegangen werden. Die Kritik von Duckduckgo basiert wohl aber auch auf einem eigenen Interesse, schließlich handelt es sich um zwei konkurrierende Suchmaschinen.

