Studio Ghibli: Kult-Animes ab Februar bei Netflix

Denise Bergert

Ab 1. Februar nimmt Netflix zahlreiche Filme des Kult-Anime-Studios Ghibli in sein Streaming-Programm auf.

Vergrößern Animes von Studio Ghibli sind ab Februar bei Netflix verfügbar. © Netflix / Studio Ghibli

Der Streaming-Dienst Netflix nimmt im Frühling 21 Filme des japanische Animationsstudios Ghibli in seinen Streaming-Katalog auf. Das gab das Unternehmen in dieser Woche über den Micro-Blogging-Dienst Twitter bekannt . Die Kult-Animes sollen in allen Ländern verfügbar sein, in denen Netflix angeboten wird – mit Ausnahme von den USA, Japan und Kanada.

Die Kooperation mit Netflix bedeutet für Studio Ghibli eine Kehrtwende. Erst vor wenigen Monaten hatte Mitbegründer Hayao Miyazaki betont, dass der Ghibli-Katalog definitiv nicht über Streaming-Dienste angeboten werden soll, weil das dem sozialen Aspekt eines gemeinsamen Gangs mit Freunden ins Kino entgegenwirken würde. Nun erklärt Produzent Toshio Suzuki, dass Studio Ghibli auf die Wünsche der Fans gehört habe und die Kulti-Animes nun doch über Streaming-Dienste verfügbar machen will.

Insgesamt 21 Filme sollen bis April 2020 bei Netflix veröffentlicht werden. Sie stehen in japanischer Originalvertonung mit Untertiteln zum Streamen bereit. Laut Netflix sind jedoch auch Vertonungen in 20 Sprachen und Untertitel in 28 Sprachen verfügbar. Folgende Filme von Studio Ghibli erscheinen im Februar, März und April bei Netflix:

1. Februar 2020:

Castle in the Sky (1986)

My Neighbor Totoro (1988)

Kiki’s Delivery Service (1989)

Only Yesterday (1991)

Porco Rosso (1992)

Ocean Waves (1993)

Tales from Earthsea (2006)

1. März 2020:

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)

Princess Mononoke (1997)

My Neighbors the Yamadas (1999)

Spirited Away (2001)

The Cat Returns (2002)

Arrietty (2010)

The Tale of The Princess Kaguya (2013)

1. April 2020: