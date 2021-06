Studie: KI für Lohnrückgänge um bis zu 70 Prozent verantwortlich

René Resch

Laut einer Studie sind Künstliche Intelligenz und Automatisierungsprozesse in den USA für Lohnrückgänge um bis zu 70 Prozent verantwortlich - Millionen Arbeitsplätze seien schon vernichtet.

Vergrößern USA: KI für Lohnrückgänge um bis zu 70 Prozent verantwortlich © Fotolia/phonlamaiphoto

Wie das Forbes-Magazin berichtet, sind laut Studien Technologien wie künstliche Intelligenz und Automatisierung in den USA für einen Rückgang der Löhne um bis zu 70 Prozent verantwortlich. So werden Millionen von Arbeitsplätzen bedroht und die Einkommensungleichheit steigt rasant.

Lohnrückgänge und vernichtete Arbeitsplätze

Laut der akademischen Forschungsstudie war die Automatisierungstechnologie in den letzten 40 Jahren der Hauptfaktor für die Einkommensungleichheit in den USA. Der Bericht, der vom "National Bureau of Economic Research" veröffentlicht wurde, behauptet, dass 50 bis 70 Prozent der Veränderungen bei den US-Löhnen seit 1980 auf Lohnrückgänge bei Arbeitern zurückzuführen sind, die durch Automatisierung ersetzt oder degradiert wurden.



Künstliche Intelligenz, Robotik und neue KI-Technologien haben eine große Kluft in der Vermögens- und Einkommensungleichheit verursacht - und das Problem wächst weiter. Während Angestellte mit College-Abschluss recht verschont blieben, Löhne von Menschen mit Hochschulabschluss stiegen, sanken die Gehälter von Arbeitern mit niedrigem Bildungsniveau deutlich - Laut der Studie sind "die realen Verdienste von Männern ohne High-School-Abschluss jetzt 15 Prozent niedriger als 1980."

Das WEF behauptet, dass die Automatisierung bis 2025 etwa 85 Millionen Arbeitsplätze vernichten wird: "Während einige neue Arbeitsplätze wie in der Vergangenheit geschaffen werden, besteht die Sorge, dass es nicht genug davon geben könnte, insbesondere da die Kosten für intelligente Maschinen im Laufe der Zeit fallen und ihre Fähigkeiten zunehmen."

Tech-Giganten setzen vermehrt auf Technologie statt dem Menschen

Amazon, Google, Microsoft, Apple, Zoom und andere Tech-Giganten haben während der Pandemie finanziell stark profitiert. Und seit des Ausbruchs von COVID-19 geht der Trend hin zur Automatisierung, weg vom Arbeiter.



Amazon etwa habe stark in die Automatisierung seiner Lagerhäuser investiert. Während der Pandemie musste der Online-Einzelhandelsriese jedoch über 300.000 Mitarbeiter einstellen. Dies bringt ein weiteres wichtiges, übersehenes Thema zur Sprache: die Qualität eines Arbeitsplatzes. Befürworter der KI sagen, dass man sich keine Sorgen machen muss, da wir schon immer erfolgreich mit neuen Technologien umgegangen sind. Sie haben vielleicht einen Job, aber welche Qualität hat er? Arbeiter werden sich stark weiterbilden müssen, um in ihren Unternehmen relevant zu bleiben.

Fast alle wird es irgendwann treffen

LKW- und Taxifahrer, Kassierer, Mitarbeiter im Einzelhandel, Fabriken und mehr werden nach und nach ersetzt. Aber das ist erst die Spitze des Eisberges – Der Trend hat das Potenzial, sich auf alle Klassen von Arbeitnehmern negativ auszuwirken. Aufgrund der Negativ-Folgen sei es laut dem Artikel an der Zeit, "ernsthaft darüber zu sprechen, wie KI gehandhabt werden sollte, bevor es zu spät ist."

