Studie: Jugendliche seit Pandemie häufiger im Internet

Denise Bergert

Die Postbank-Jugend-Digitalstudie zeigt einen deutlichen Anstieg bei der Internet-Nutzung von Jugendlichen während der Corona-Pandemie.

Vergrößern Teenager sind durch die Corona-Pandemie häufiger im Netz. © Postbank-Jugend-Digitalstudie

Im Zeitraum von April bis Mai 2020 hat die Postbank für ihre Jugend-Digitalstudie 2020 mehr als 1.000 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren zu ihren Surf-Gewohnheiten befragt. Die Ergebnisse zeigten einen deutlichen Anstieg der Internet-Nutzung in dieser Altersgruppe durch die Corona-Pandemie. Waren Jugendliche 2019 pro Woche etwa 58 Stunden im Internet, stieg diese Zahl 2020 auf rund 70 Stunden pro Woche.

Auch durch die Schließung von Schulen während der Lockdowns und der Verlagerung des Unterrichts in die heimischen vier Wände, erhöhte sich die Zeit, die Jugendliche aus beruflichen oder schulischen Gründen im Internet bewegen. 2019 waren das noch 2,5 Stunden am Tag. 2020 waren es 3,6 Stunden. Die am häufigsten genutzten Geräte waren dabei das Smartphone und der Laptop.

In der Jugend-Digitalstudie 2021 widmet sich die Postbank dem Thema „Digitaler Heimunterricht“. Von den 1.000 Jugendlichen, die zwischen Mai und Juni 2021 befragt wurden, wünschen sich 51 Prozent den Präsenzunterricht als ausschließliche Unterrichtsform zurück. Nur 14 Prozent würden gerne ausschließlich über digitalen Fernunterricht lernen. Die Schüler schätzen zwar die zeitliche Flexibilität des digitalen Unterrichts, ihnen fehlt jedoch der Kontakt zu ihren Mitschülern. Den Befragten zufolge haben die Bildungseinrichtungen zudem großen Nachholbedarf im technischen Bereich. Für die Ausstattung, das Unterrichtskonzept und die Fähigkeiten der Lehrkräfte vergaben die befragten Jugendlichen im Durchschnitt nur die Schulnote drei.