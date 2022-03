StudiVZ, MeinVZ schließen am 31. März für immer

Panagiotis Kolokythas

Die letzten Tage der einst großen Online-Netzwerke StudiVZ und MeinVZ sind gezählt. Die Dienste schließen in Kürze.

Vergrößern StudiVZ und MeinVZ schließen am 31.3.2022 © Gil C / Shutterstock.com

Poolworks hat die endgültige Schließung von StudiVZ und MeinVZ angekündigt. Am 31. März 2022 wird nun Schluss sein, wie das Unternehmen mitteilt. Damit müssen dann auch die allerletzten verbliebenen Mitglieder der einst vor allem in Deutschland sehr beliebten Online-Netzwerke gehen. Es werde mit Hochdruck an der Migration der Spiele gearbeitet. "Es wird voraussichtlich für alle Spiele Migrationsmöglichkeiten geben. Mehr Informationen in Kürze", erklärt Poolworks.

Die aktiven Nutzer sollten die bis zum 31. März 2022 verbleibende Zeit nutzen, um alle ihre Daten zu retten. In einer Mail werden die Nutzer darüber informiert, dass alle ihre Daten anschließend "unwiderruflich gelöscht" werden.

StudiVZ war im November 2005 in Deutschland gestartet und hatte zu Hochzeiten über 6 Millionen aktive Mitglieder. Im Oktober 2008 startete dann auch MeinVZ, welches in seinen besten Zeiten um die 3 Millionen monatliche aktive Nutzer hatte. Mit der Zeit setzte dann aber - nicht zuletzt wegen der steigenden Beliebtheit durch Facebook - der Mitgliederschwund ein und im September 2017 meldete der Betreiber Poolworks schließlich Insolvenz an, wie wir auch seinerzeit berichteten.

Zum ersten Mal hatte das Berliner Unternehmen Poolworks eine Schließung der stark veralteten Dienste für den 30. Juni 2020 angekündigt. Sowohl StudiVZ als auch MeinVZ blieben online. Jetzt soll also am 31. März 2022 die Schließung erfolgen.

Gegenüber Spiegel erklärte VZ-Chefin Agneta Binninger, dass sich vor allem MeinVZ in letzter Zeit nur noch als Gaming-Plattform monetarisiert habe. Der Einbruch des russischen Marktes habe sich aber bei den Umsätzen stark bemerkbar gemacht. Eine Modernisierung der Netzwerke ergebe wirtschaftlich keinen Sinn.