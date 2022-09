Stromverbrauch: So teuer ist Zocken mit Playstation, Xbox und Co.

Kris Wallburg

Ihre Spielekonsole verbraucht mehr Strom, als Sie vielleicht denken. Wir haben ausgerechnet, wie teuer Sie das Gaming mit Xbox, Playstation & Co. kommt.

Vergrößern Wie viel Strom verbrauchen Playstation 5 und Co. eigentlich im Jahr? © Shutterstock.com/Pawel Michalowski | Sony | Microsoft

Einer der wenigen Vorteile der drohenden Energiekrise ist, dass wieder mehr über Möglichkeiten diskutiert wird, Energie zu sparen. Immer mehr Menschen blicken kritisch auf den Verbrauch ihrer Geräte und überlegen sich, wo Strom eingespart werden kann.

Zu den größeren Stromfressern in vielen Haushalten gehört sicherlich Gaming-Hardware. Computer, Bildschirm, Konsole oder Fernseher – diese Geräte können einiges aus der Steckdose ziehen. Aber wie viel eigentlich genau?

In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf Spielkonsolen und wollen einmal ausrechnen, wie viel uns deren regelmäßiger Betrieb kostet. Dafür werfen wir einen Blick auf die beliebtesten Geräte, lassen aber den Verbrauch von Fernsehern oder Soundanlagen außen vor. Schließlich wissen wir nicht, ob Sie zu Hause einen LCD-TV mit 27 Zoll oder einen OLED-Fernseher mit 70 Zoll stehen haben.

Grundsätzliches: Strompreis und Spieldauer

Für den Preis pro Kilowattstunde (kWh) veranschlagen wir 37,3 Cent. Das entspricht laut dem Verband BDEW dem deutschen Durchschnitt im Juli 2022. Der Verbrauch der verschiedenen Konsolen ist dieser Tabelle entnommen.

Bleibt noch zu klären, wie lange Gamer in Deutschland eigentlich spielen. Laut einer Studie von Limelight Networks sind das durchschnittlich 6,92 Stunden pro Woche (Stand 2020). Der Einfachheit halber runden wir auf sieben Stunden auf – also eine Stunde am Tag. Für Vielspieler kalkulieren wir aber den Verbrauch mit einer durchschnittlichen Spielzeit von zwei Stunden pro Tag.

Playstation 4

Für diese Rechnung nutzen wir die Playstation 4 Slim, die seit 2016 produziert wird und eine bessere Energieeffizienz als das Original bietet. Bei anspruchsvollen Spielen verbraucht die PS4 Slim rund 110 Wattstunden. Daraus ergibt sich ein jährlicher Verbrauch von 40,15 kWh. Somit entstehen Kosten von 14,98 Euro im Jahr.

Spielen Sie zwei Stunden am Tag, verdoppeln sich die Kosten dementsprechend auf 29,95 Euro im Jahr.

Xbox One

Für diese Rechnung nutzen wir die Xbox One S, die seit 2016 produziert wird und eine bessere Energieeffizienz als das Original bietet. Bei anspruchsvollen Spielen verbraucht die Xbox One S rund 90 Wattstunden. Der jährliche Verbrauch bei einer Stunde Spielzeit am Tag beträgt 32,85 kWh resultierend in Kosten von 12,25 Euro pro Jahr. Bei zwei Stunden Spielzeit verdoppeln sich die Kosten auf 24,50 Euro jährlich.

Playstation 5

Die Playstation 5 verbraucht bis zu 220 Wattstunden beim Gaming und somit doppelt so viel wie der Vorgänger. Eine Stunde tägliches Spielen erzeugt einen Verbrauch von 80,3 kWh. Auf der Stromrechnung macht sich das mit 29,95 Euro jährlich bemerkbar. Bei zwei Stunden täglicher Spielzeit müssen Sie sogar 59,90 Euro hinblättern.

Xbox Series X/S

Wie die Playstation 5 verbraucht auch die Xbox Series X bis zu 220 Wattstunden bei anspruchsvollen Spielen und somit mehr als das doppelte gegenüber der Xbox One S. Der Verbrauch und die Kosten sind deshalb mit der Playstation 5 identisch: 80,3 kWh Energiebedarf pro Jahr und Kosten von 29,95 Euro bei einstündigem täglichen Spielen. Bei zwei Stunden Spielzeit müssen Sie mit 59,90 Euro Energiekosten rechnen.

Die Xbox Series S ist deutlich genügsamer und verbraucht lediglich 100 Watt pro Stunde. Somit reduziert sich der Verbrauch auf 36,5 kWh im Jahr und die Kosten auf 13,61 Euro bei einer Stunde und 27,22 Euro bei zwei Stunden täglicher Spielzeit.

Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist mit Abstand die genügsamste Konsole in dieser Liste, das liegt natürlich auch an der deutlich unterlegenen Hardware. Nintendo selbst gibt den Energieverbrauch im TV-Modus mit lediglich 7 Watt an, Tests haben aber gezeigt, dass der Verbrauch bei grafisch anspruchsvollen Spielen auf bis zu 18 Watt steigen kann. Selbst mit diesem Wert zieht die Switch im Jahr nur 6,57 kWh aus der Steckdose, wenn Sie eine Stunde am Tag spielen. Mit den daraus resultierenden Stromkosten von 2,45 Euro können Gamer wahrscheinlich gut leben – selbst wenn sie zwei Stunden am Tag spielen und somit 4,90 Euro im Jahr bezahlen müssen.

Tipps zum Energiesparen

