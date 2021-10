Strom- & Gas-Anbieter wechseln und doppelt sparen bei Media Markt / Saturn

René Resch

Mit einem Gas- oder Strom-Anbieterwechsel über Media Markt & Saturn erhalten Sie neben günstigeren Tarifen auch Geschenk-Coupons im Wert von bis zu 180 Euro.

Vergrößern Strom- & Gas-Anbieter mit Media Markt und Saturn wechseln und doppelt sparen © Rawf8 – AdobeStock

In den Tarifwelten von Media Markt und Saturn können Sie nicht nur Mobilfunktarife mit Smartphone und Tablets sowie Internet- & DSL-Verträge abschließen, auch ein Anbieterwechsel der eigenen Gas- und Strom-Tarife ist möglich.

Jetzt wechseln und sparen!

Wechseln Sie noch heute Ihren Strom- oder Gas-Anbieter mit Media Markt und Saturn und sparen bares Geld. Für Ihren Stromwechsel erhalten Sie bis zu 150 Euro als Geschenk-Coupon, für den Wechsel des Gasanbieters sogar bis zu 180 Euro – ein Dankeschön für Ihren nächsten Einkauf bei Media Markt oder Saturn.

Die in Ihrer Region verfügbaren Strom- und Gas-Preise überprüfen Sie am besten direkt über die dazugehörigen Angebots-Webseiten von Media Markt und Saturn:

Strom bei Media Markt & Saturn

Stromanbieter wechseln und 150 Euro Coupon bei Media Markt erhalten



Stromanbieter wechseln und 150 Euro Coupon bei Saturn erhalten

Gas bei Media Markt & Saturn

Gasanbieter wechseln und 180 Euro Coupon bei Media Markt erhalten

Gasanbieter wechseln und 180 Euro Coupon bei Saturn erhalten

So haben Sie bei den Elektrofachhändlern aktuell die Möglichkeit Ihren Strom- oder Gas-Anbieter zu wechseln und sich dabei Geschenk-Coupons sichern. Und das kann sich doppelt lohnen, denn bei den verschiedenen Anbietern gibt es erhebliche Preisunterschiede. Wenn Sie also nicht schon den günstigsten Anbieter haben, können Sie so mit Media Markt und Saturn gleich doppelt sparen - nicht nur beim Versorger, sondern auch in Form von Geschenk-Coupons im Wert von 150 oder 180 Euro.

Ein Vergleich der Strom- und Gas-Preise bei den verschiedenen Anbietern lohnt sich in jedem Fall. Ihre Versorgung mit Strom & Gas wird bei einem Wechsel des Anbieters nicht unterbrochen. Der Kunde hat es dabei einfach, denn in den allermeisten Fällen übernimmt der neue Strom- oder Gas-Anbieter auch die Kündigung bei Ihrem alten Versorger - so kommt kein lästiger Papierkram auf Sie zu.

Der Umwelt zuliebe: 100 Prozent Ökostrom aus regenerativen Quellen

Bei einem Stromanbieterwechsel bei Media Markt und Saturn beziehen Sie im Anschluss dann sogar 100 Prozent Ökostrom, der komplett aus regenerativen Energiequellen stammt. Also sparen Sie nicht nur etwas, sondern tun auch was für die Umwelt.

Für einen Anbieterwechsel schließen Sie mit Ihrem neuen Stromanbieter einen Wechselauftrag, alles Weitere klärt der neue Anbieter mit Ihrem Alten. Sie benötigen lediglich folgende Angaben:



Ihre Zählernummer und den dazugehörigen Zählerstand

Den Namen des aktuellen Stromanbieters

Ihre Kundennummer

Der Wechsel geht schnell und einfach vonstatten: Denn nach gesetzlicher Regelung darf die Bearbeitung und die Kommunikation zwischen altem und neuen Stromanbieter nicht länger als 10 Werktage dauern.

