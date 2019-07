Street Fighter V gratis vom 1.8. - 11.8. auf Steam und PS4

Michael Söldner

In den nächsten Tagen lässt sich das umfangreiche Prügelspiel Street Fighter V auf PC und PS4 kostenlos ausprobieren.

Vergrößern Street Fighter V überzeugt mit einem stimmigen Look. © streetfighter.com

Wer sich für Prügelspiele interessiert, kommt um die Street-Fighter-Reihe kaum herum. Das virtuelle Prügeln mit Freunden vor dem Monitor oder TV-Gerät begeistert seit Jahrzehnten. Wer den aktuellen Ableger Street Fighter V bislang verpasst hat, kann in den kommenden zwei Wochen kostenlos in den Ring steigen : Hersteller Capcom bietet das Prügelspiel im Zeitraum vom 1. bis 11. August kostenlos an. Auf PS4 und Steam steht das Spiel für elf Tage zum kostenlosen Download bereit. Enthalten sind alle 16 Kämpfer des Hauptspiels sowie die neuen Figuren der dritten Saison.

Das Anfang 2016 veröffentlichte Street Fighter V orientiert sich am grundsätzlichen Gameplay der Reihe. Wer schon auf dem Mega Drive oder SNES mit Ryu und Co. in den Ring gestiegen ist, sollte sich sofort heimisch fühlen. Einen großen Sprung nach vorn hat jedoch die Grafik im Vergleich zu den Retro-Ablegern gemacht: Street Fighter V setzt wie schon der Vorgänger auf eine Cel-Shading-Grafik mit 3D-Modellen und beweglichen Hintergründen. Als Ergebnis dreht sich die Kamera bei bestimmten Spezialattacken aus der seitlichen 2D-Perspektive heraus. Die Vollversion von Street Fighter V wird auf Steam aktuell für 20 Euro angeboten. Auf der PS4 wird das Spiel derzeit für knapp 10 Euro offeriert.

