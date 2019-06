Stranger Things: Finaler Trailer zur dritten Staffel ist da

Panagiotis Kolokythas

Netflix hat nun den finalen Trailer zur dritten Staffel von Stranger Things veröffentlicht. Er dauert fast drei Minuten.

Vergrößern Szene aus der dritten Staffel von Stranger Things © Youtube / Netflix

Auf Deutschland rollt die nächste Hitzewelle zu und wer keine Lust hat, sich unter der Sonne braten zu lassen, kann auch im Juli diverse Highlights auf Netflix genießen. Gleich am 4. Juli 2019 startet die von Fans mit Spannung erwartete dritte Staffel der Serie Stranger Things.

Netflix hat nun den finalen Trailer zu dieser neuen Staffel von Stranger Things veröffentlicht, der in knapp drei Minuten den Appetit zum Anschauen der Serie maximieren soll. "Es ist bald soweit", heißt es in der Videobeschreibung. Bisher gab es nur vergleichsweise kurze Teaser-Videos. Jetzt erhalten die Zuschauer zumindest erste Hinweise darauf, wie es in der Mystery-Serie im Jahr 1985 in Hawkins, im US-Bundesstaat Indiana weitergeht.



Was natürlich gleich auffällt: Seit dem Start der ersten Staffel im Jahr 2016 sind die jugendlichen Helden ordentlich gewachsen. Die ganze "Gang" ist wieder mit dabei, also neben Eleven auch Mike, Will, Dustin, Lucas und Max. Außerdem liefert der Trailer einen Hinweis darauf, dass irgendwas beim Finale der zweiten Staffel schief gelaufen sein dürfte und die Attacke nicht erfolgreich abgewehrt werden konnte, jedenfalls nicht mit dem Erfolg, den man sich damals versprochen hatte. Dadurch entsteht eine neue, noch schlimmere Bedrohung. Und wieder muss sich die Gruppe Jugendlicher dem Feind stellen, der mit den Worten im Trailer zu hören ist: "Wir werden euch vernichten. Wir werden eure Freunde vernichten. Und wir werden alle vernichten."



