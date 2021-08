René Resch

Die Hit-Serie "Stranger Things" wird mit der 4. Staffel, wie wir aus dem neuen Teaser wissen, erst im nächsten Jahr zurückkehren.

Vergrößern Stranger Things: 4. Staffel erst 2022 + neuer Teaser © Netflix

Netflix hat einen Sneak-Peek-Teaser zur kommenden 4. Staffel seiner Hit-Serie "Stranger Things" bereitgestellt. In der Sneak-Peek wird zudem preisgegeben, dass die neue Staffel erst im kommenden Jahr sprich 2022 gezeigt wird. Daneben gibt es im Teaser Rückblicke auf bisherige Ereignisse sowie einige unveröffentlichte Szenen.

Die Dreharbeiten für die 4. Staffel sind zwar größtenteils abgeschlossen, ein genaues Veröffentlichungsdatum neben dem VÖ-Jahr wird im neuen Teaser allerdings leider nicht genannt. Daher bleibt vorerst offen, wie lange Fans noch genau auf einen Release warten müssen.

Zwischen der Veröffentlichung der ersten beiden Staffeln lag ein Jahr und drei Monate, zwischen der 2. und 3. Staffel vergingen ein Jahr und neun Monate. Auf die 4. Staffel warten Fans seit nunmehr über zwei Jahren - wie bei vielen anderen Serien- und Filmproduktionen kam der "Stranger Things"-Crew die Corona-Pandemie in die Quere, was den recht späten Release erklärt.

Stranger Things 4: Was ist jetzt schon bekannt?

So bleibt Netflix in den nächsten Monaten noch genug Zeit, um weitere Details zur Fortsetzung preiszugeben. Bisher ist bekannt, dass es Hopper nach den Ereignissen der 3. Staffel in ein russisches Gefangenenlager verschlagen hat. Zudem sind weitestgehend alle Charaktere der früheren Staffel wieder mit den Bord - also Dustin, Mike, Will und Lucas.