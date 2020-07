"Strahlenwaffe" 5G: Telekom beleuchtet aktuelle Verschwörungstheorien

René Resch

Handelt es sich bei 5G um einen harmlosen Mobilfunkstandard oder eher um "Folter durch Mikrowellenstrahlung"? In einem Blogeintrag samt Experten-Interview will die Telekom für Klarheit sorgen.

Vergrößern "Strahlenwaffe" 5G: Telekom will mit Verschwörungstheorien aufräumen © Telekom

Während der Corona-Krise erlebten Verschwörungstheorien eine Hochkonjunktur. Abgesehen von bereits seit langem belächelten Theorien wie Chemtrails, Weltregierung, Flache Erde und Co. sind während der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien rund um das Virus selbst sowie Theorien zu Bill Gates, Impfungen, 5G und Ähnlichem in den Fokus gerückt.

5G-Mobilfunktechnik: "Folter durch Mikrowellenstrahlung"

Die Telekom hat natürlich wenig Interesse daran, dass in der Bevölkerung der 5G-Mobilfunkstandard als „Strahlenwaffe“ gilt und möchte mit einem Blogeintragüber Verschwörungstheorien sowie zugehörigem Experten-Videointerview mit den Vorurteilen der „Folter durch Mikrowellenstrahlung“ aufräumen.

Als Interview-Partnerin hat die Telekom dazu die Internet- und Extremismusforscherin Dr. Josephine B. Schmitt zu Rate gezogen. Sie arbeitet als Forschungsreferentin am „Center for Advanced Internet Studies“ (CAIS) in Bochum. Und forscht unter anderem zu Inhalt, Verbreitung und Wirkung von Hate Speech und von extremistischer Propaganda im Internet.

"Verschwörungserzählungen" keine "Verschwörungstheorien"

Schmitt sagt, es handelt sich bei den Horrorstorys bezüglich 5G und Co. nicht wirklich um „Verschwörungstheorien“ da Theorien wiederlegbar sein müssen. Der Begriff „Verschwörungserzählungen“ passe hier besser, da diese es „eben gar nicht darauf angelegen, widerlegbar zu sein“. Viel mehr möchte man die Angst der Menschen schüren.

Im Artikel sowie im Video werden die „Verschwörungserzählungen“ weiter beleuchtet. So wird sich mit verschiedenen Aspekten der Horrorgeschichten auseinandergesetzt: Handelt es sich um Fakten? Wie gefährlich sind diese „Theorien“? Wie kann man sich schützen? Das ganze Interview sehen Sie hier:

Erst vor kurzem äußerte sich auch Bill Gates gegen Verschwörungstheorien gegen ihn und die Bill & Melinda Gates Foundation bezüglich eines Covid-19-Impfstoffes und der vermeintlichen Implantierung von Tracking-Mikrochips. Diese hält der Milliardär für „schwer zu bestreiten“, weil sie so „dumm“ sind. Mehr dazu lesen Sie hier:

