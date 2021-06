Stoßfeste Kompakt-SSD für das Datenarchiv

Michael Rupp

Die Crucial X6 ist eine robuste USB-C-SSD mit hoher Alltagstauglichkeit. Gerade mal 40 Gramm wiegt die handliche Speicherlösung mit Fokus auf Datensicherung und Datenarchivierung.

Sponsored Post Vergrößern Die Crucial X6 ist ein ultraportables SSD-Drive für Backups und die Datenarchivierung. Das fast quadratische Minigehäuse misst 11 x 69 x 64 mm und passt gut ins Handgepäck. © Crucial

Im privaten Umfeld und für den beruflichen Einsatz reicht oft schon eine externe Festplatte aus, auf der Sie die wichtigsten Dokumente speichern und ablegen. Hier finden Office-Dokumente, Fotos und Videos ebenso Platz wie Studienarbeiten, Verträge, Steuererklärungen und Spielstände Ihrer Lieblings-Games. Im Verlustfall sind diese Daten unersetzlich oder lassen sich allenfalls mit hohem Zeitaufwand wiederherstellen.

Klassische USB-Festplatten im 2,5-Zoll-Formfaktor sind zur persönlichen Datenarchivierung zu langsam und für unterwegs zu sperrig. Handlicher und um ein Vielfaches schneller arbeiten externe Solid-State-Laufwerke (SSDs). Mit der Crucial X6 bietet Micron eine ausgesprochen kompakte, leichte und robuste SSD zum erschwinglichen Preis an. Zu haben ist die stoßfeste Miniatur-SSD mit 500 GB, 1 TB, 2 TB, und 4 TB Speicherkapazität.

Mobile SSD mit breiten Einsatzmöglichkeiten

Als mobile Lösung zum Archivieren und Sichern mit SSD-Performance gefallen die winzigen Abmessungen der Crucial X6. Das 11 x 69 x 64 mm große und rund 40 Gramm schwere Gehäuse aus schwarzem Kunststoff verbraucht kaum Platz im Handgepäck. Die abgerundete Formgebung zeigt, wie eine ergonomische SSD designt sein sollte: Selbst bei längerem Transport in der Jacken- oder Hosentasche drückt nichts. Auf Reisen, bei Freunden, in der Uni oder im Büro sind Ihre Daten immer parat.

Ausgestattet ist die X6 mit einer USB-C-Schnittstelle. Sie stellt den Kontakt zu PCs, Notebooks und Tablets mit Windows, Mac OS und Android her. Gamer verbinden die X6 mit der Sony Playstation oder Microsoft Xbox One. Ein USB-C-Anschlusskabel liegt bei. Für Geräte mit USB-A-Anschluss ist ein Adapter als Zubehör erhältlich. Ihren Strom bezieht die Crucial-SSD über den USB-Anschluss des Rechners, Tablets oder der Spielekonsole. Ein Netzteil für die Steckdose ist somit nicht notwendig.

Die Kombination aus kleinem Ultraleichtgehäuse und schnellem USB-C macht die Crucial X6 zum „Stets zur Hand“-Laufwerk. Aufgaben wie persönliche Daten archivieren und den Speicher Ihres Notebooks entlasten, Arbeitsdokumente am PC wegsichern oder Zwischenstände von der Spielekonsole festhalten, sind im Handumdrehen erledigt. Lästige Wartezeiten entfallen und Sie kehren rasch zur Tagesordnung zurück.

Synchronisieren, archivieren und sichern

Auch beim Synchronisieren von Ordnern hilft die portable SSD: Der Abgleich von Daten zwischen dem Büro- und Homeoffice-PC erfolgt rasend schnell ohne Umweg über die Cloud. Anders als bei Online-Backups entstehen bei der Sicherung auf der X6 keine monatlichen Kosten und kein ungutes Gefühl, vertrauliche Daten in fremden Hände zu geben.

Ebenso flink sichern Sie die PC- oder Notebook-Systemumgebung mit den Betriebssystemfunktionen als Image. Schließlich steckt im individuellen Setup Ihrer Arbeitsumgebung eine Menge Arbeit und Zeit. Die Fotosammlung betrachten Sie mit der X6 am Smart-TV. Auf die SSD geladene Filme sehen Sie sich am Notebook oder Tablet ohne WLAN an. Wer seine Gaming-Bibliothek für lange Reisen speichern möchte, findet in der Crucial X6 einen praktischen Helfer.

Der USB-C-Anschluss der X6 unterstützt den schnellen USB 3.2 Gen-2 Standard. Vorteile an Geräten mit USB-C sind die hohen Datentransferraten von und zu den Flash-Speicherchips sowie kurze Latenzen. Micron gibt für das 4-TB-Modell eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 800 MB/s an, die Modelle mit Kapazitäten bis 2 TB schaffen 540 MB/s. Wer lange Wartezeiten beim Kopieren und Sichern vermeiden möchte, profitiert von den kurzen Zugriffszeiten.

Vergrößern Platzsparend, robust und schnell: Über den USB-C-Anschluss mit Datenturbo nach dem USB 3.2 Gen-2 Standard verwenden Sie die Crucial X6 an PCs, Notebooks, Tablets und Spielekonsolen. © Crucial

Die Crucial X6 kommt abgesehen vom USB-Kabel ohne bewegliche Bauteile aus. Das auf Langlebigkeit ausgelegte Gehäuse schützt die SSD-Technik beim Transport und bei der Nutzung unterwegs vor Beschädigungen. Es trotzt dem Hersteller zufolge Stürzen aus bis zu zwei Metern Höhe, ist stoßfest und Vibrationen können ihm nichts anhaben. Die gebotene Zuverlässigkeit wissen Sie spätestens dann zu schätzen, falls Ihnen der Speicherwinzling mal herunterfallen sollte.



Weiterer Pluspunkt: Die X6 ist temperaturbeständig. Dadurch können Sie das Laufwerk auch im Hochsommer oder bei Minustemperaturen im Winter verwenden. So lassen sich neue Fotos und Videoclips auch am Strand oder auf der Skipiste sichern.