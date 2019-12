Hans-Christian Dirscherl

Bei der Sparkasse und bei Vodafone gibt es kurz vor Weihnachten anscheinend wieder erhebliche Probleme. Auch Freenet-Kunden klagen.

Vergrößern Störungen bei Vodafone und Sparkasse © xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/sparkasse/karte/

Sparkassenkunden berichten auf dem Portal Alle Störungen erneut über Probleme mit Zahlungseingängen und Bezahlvorgängen, die über die Sparkassen abgewickelt werden. So sollen regelmäßige Zahlungseingänge wie das Elterngeld ausbleiben und auch Sofortüberweisungen nicht ausgeführt werden. Kunden sollen außerdem mit ihrer Sparkassen-Girocard, aber auch mit von der Sparkasse ausgegebenen Kreditkarten wie Mastercard oder Visa nicht mehr bezahlen oder Transaktionen ausführen können.

Ein Nutzer schreibt, dass die Servicehotline der Sparkassen bestätigt haben soll, dass ein „kompletter Serverausfall das Transaktionssystem zum Erliegen“ gebracht habe. Die Pressesprecher der Sparkassen erklärte auf unsere Nachfrage jedoch, dass kein Serverausfall vorliegen soll. Insofern scheint diese Angabe eines Sparkassenkunden nicht korrekt zu sein.



Die gruselig rot eingefärbte Störungskarte zur Sparkasse erweckt den Eindruck, dass die genannten Probleme Sparkassen-Kunden in ganz Deutschland betreffen.

Doch nicht nur Sparkassenkunden klagen über Probleme, auch viele Vodafone-Nutzer scheinen derzeit unzufrieden zu sein. So sollen die DSL-Verbindungen an einigen Orten gestört sein, viele Vodafone-Nutzer können laut Alle Störungen also nicht ins Internet. Auch die Telefonverbindungen sollen teilweise gestört sein. Laut Störungskarte scheinen die Probleme vor allem im Süden der Bundesrepublik aufzutreten.

Seit wenigen Minuten scheint es zudem erhebliche Probleme bei Freenet zu geben, wie die entsprechenden Störungskarte zeigt.

