Störung bei Instagram und anderen Facebook-Diensten

Panagiotis Kolokythas

Nutzer klagen aktuell über Probleme bei der Nutzung von Instagram, Facebook und anderen Facebook-Diensten.

Vergrößern Instagram kann auf allen Plattformen genutzt werden - außer es gibt eine Störung © wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Seit dem frühen Mittag klagen Nutzer über Probleme bei der Nutzung diverser sozialer Dienste von Facebook. Betroffen sind neben Instagram auch Facebook selbst und der Facebook Messenger. Bei AlleStörungen.de gehen entsprechend viele Meldungen der Nutzer ein, wie ein Blick hier für Instagram und hier (Facebook) und hier (Facebook Messenger) zeigt.

Die Probleme äußern sich unter anderem darin, dass über Instagram keine Nachrichten mehr verschickt werden oder es Probleme gibt, die Instagram-Feeds zu laden. Andere Nutzer berichten, es gäbe Schwierigkeiten, Fotos hochzuladen oder neue Stories zu veröffentlichen. Ähnliche Fehlermeldungen gibt es von Nutzern des Facebook Messengers und von Facebook. Auch hier sind neben Text-Chats unter anderem keine Videochats mehr unter Umständen möglich. Alles deutet also darauf hin, dass die Störung vor allem den Austausch von Nachrichten über die Facebook-Dienste betrifft.

Die Probleme treten laut der Live-Störungskarte von AlleStörungen.de etwa bei Instagram nicht nur in Deutschland auf. Auch Nutzer in anderen europäischen Ländern sind betroffen. Darunter auch Nutzer in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Mailand und Griechenland. In Deutschland treten die Störungen vermehrt in großen Städten auf, etwa in Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main.

Die Störungen sind auch bei Facebook schon bekannt und es wird derzeit an einer möglichst schnellen Lösung gearbeitet.