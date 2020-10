Hans-Christian Dirscherl

Sie können jetzt darüber abstimmen, welche Powertoys-Tools Microsoft als nächstes entwickeln soll.

Vergrößern Stimmen Sie ab: Welche Powertoys soll Microsoft entwickeln? Das Foto zeigt den Microsoft Flagship Store in der Fifth Avenue in Manhattan/NYC. © The Art of Pics/Shutterstock.com

Microsoft fragt die Windows-10-Nutzer danach, welche Powertoys-Programme als nächstes entwickelt werden sollen. Ein Microsoft-Entwickler, der an den Powertoys programmiert, veröffentlichte auf Twitter eine Umfrage dazu, welche Powertoys-Tools bevorzugt entwickelt werden sollen.



Diese drei kommenden Powertoys-Tools stehen hier zur Wahl:





Der Grund für die Umfrage: Das Powertoys-Teams von Microsoft hat im Jahr 2021 nur Ressourcen für die Fertigstellung von zwei neuen Powertoys zur Verfügung. Deshalb ist das Feedback der Windows-10-Nutzer für die Priorisierung der Arbeit der Entwickler erwünscht.



Allerdings scheint die Entwicklung des "Gif/Video Screen Recorder", der auch als "Video GIF Capture" bezeichnet wird, schon sehr weit fortgeschritten: Video GIF Capture - neues Powertoy zum Screen-Recording. Möglicherweise kommt dieses Werkzeug zum Bildschirmmitschnitt im Jahr 2021 also in jedem Fall, unabhängig vom Ausgang der Abstimmung.



Das Powertoys-Team sagt nicht, wann es die Entscheidung darüber fällt, welche beiden der drei zur Auswahl vorgestellten Programme 2021 entwickelt werden. Aktuell liegt "Gif/Video Screen Recorder" bei der Abstimmung klar in Führung mit "OSS Mouse without Borders" mit deutlichem Abstand auf Platz 2. Die Abstimmung auf Twitter läuft aber nur noch den heutigen Tag.

Auf dieser Seite gibt Microsoft einen Überblick über den aktuellen Stand der Powertoys-Entwicklung. Dort sind zum Beispiel die bereits verfügbaren acht Powertoys verlinkt und man sieht, wie der Fahrplan für die Zukunft aussieht.

