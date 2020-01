Steuerbot: Für die einfachen Steuerfälle

Birgit Götz

Sie sind ein einfacher Steuerfall? Dann können Sie Ihre Steuererklärung auch auf dem Smartphone machen. Mit dem kostenlosen Steuerbot.

Vergrößern Kostenlos von der Erstellung bis einschließlich Abgabe ans Finanzamt: Steuerbot

Vor allem jüngere Leute mit einfachen Steuerfällen wollten die Macher der kostenlosen App Steuerbot bei der Einführung ansprechen. Steuerwissen war nicht erforderlich, ein Chat-Bot fragt in verständlicher Sprache alle relevanten Informationen ab, so dass der Nutzer sich nicht durch irgendwelche Formulare arbeiten muss.

Hilfetexte und Tipps begleiten durch das Programm, eine Live-Berechnung gibt kontinuierlich Auskunft darüber, ob und wieviel das Finanzamt wohl erstatten wird.

Im letzten Jahr wurde Steuerbot erweitert - Verheiratete können ihre Steuererklärung als Paar abgeben und auch Rentner können die App nutzen, seit die Erfassungsmöglichkeiten für alle Arten von Rentenbezügen dazugekommen sind.

Seit August wurde die Bedienbarkeit weiter verbessert. Wer Änderungen an seinen Eingaben machen will, muss nicht mehr den kompletten Chatverlauf löschen, sondern kann an jeder Stelle jede Antwort über das Stiftsymbol korrigieren.



Die fertige Erklärung konnte man bisher schon elektronisch via ELSTER versenden und anschließend ausgedruckt ans Finanzamt schicken. Das Ausdrucken und ans Finanzamt schicken entfällt jetzt. Neu ist jetzt, dass man die Steuererklärung nur noch digital in der App unterschreibt und elektronisch ans Finanzamt schickt. Dafür soll man laut Anbieter weder ein Zertifikat noch einen Personalausweis benötigen - die Unterschrift auf dem Display soll reichen.

Angekündigt ist eine optische Veränderung der App. Sie soll, so die Macher, in den nächsten Wochen einen coolen neuen Look erhalten und moderner werden.

Steuerbot gibt es für mobile Geräte mit Android und iOS . Steuerbot funktioniert aber auch im Browser am PC, Laptop oder auf dem Tablet.