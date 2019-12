Steuer-Software: Mit Wiso für jeden die passende Lösung

Birgit Götz

Egal, wie und wo Sie am liebsten Ihre Steuererklärung machen - die Wiso Steuer-Software können Sie für alle Geräte und Plattformen bekommen. Die Programm-Versionen 2020 für die Steuererklärung 2019 sind jetzt verfügbar.

Vergrößern Steuererklärung lohnt sich: Oft gibt es Geld zurück © Fotolia / Stockfotos-MG

Wer sich nach dem vorweihnachtlichen Kaufrausch in den ruhigen Tagen danach wünscht, dass jetzt mal wieder ein bisschen Geld hereinkommen möge, denkt vielleicht schon an die Steuererklärung für das Jahr 2019 und eine mögliche Erstattung. Die Software, um sich dieses leidigen Themas anzunehmen, ist verfügbar.

Egal, ob Sie Ihre Steuererklärung lieber im Browser, in der Software direkt oder auf dem Smartphone oder Tablet machen wollen: Mit den Wiso-Programmen gibt es für jeden die passende Lösung.

Im Browser arbeiten Sie mit Wiso Steuer:Web (29,95 Euro). Neu ist der Steuer:Guide, der Sie durch die Erklärung führt. Eine weitere Vereinfachung bringt die Steuer:Automatik, die schon viele Daten aus dem Vorjahr und vom Finanzamt abruft und einträgt. Steuer:Web funktioniert unabhängig vom Betriebssystem auch unter macOS und Linux, wichtig ist ein moderner Web-Browser.

Um die Steuererklärung auf dem Tablet zu erledigen, gibt es im Google Play Store und im App Store die entsprechenden Apps, ebenfalls mit der Möglichkeit, Daten aus dem Vorjahr und vom Finanzamt zu übernehmen.

Die PC-Software Wiso Steuer:Sparbuch (erhältlich in unterschiedlichen Varianten - auf CD, als Download, im Steuer-Spar-Vertag oder ohne, ab 29,95 Euro) hat einige neue Funktionen bekommen: Auto-Login für die Steuer-Automatik beim Programmstart, eine Voransicht für Berechnung, Formulare und ELSTER-Vorschau und eine EÜR mit verbesserter Konten-Suche und Splittbuchungen. Sie können Ihre Steuererklärung kostenlos mit der Testversion des Programms machen, die uneingeschränkt nutzbar ist. Lediglich Formularvorschau, Ausdruck und Abgabe Ihrer Steuererklärung per Elster sind so lange gesperrt, bis Sie das Programm kostenpflichtig freischalten. Ein Assistent hilft Ihnen dabei.

Auf Amazon gibt es das Wiso Steuer:Sparbuch etwas günstiger in einer "frustfreien Verpackung".



Für Mac-Nutzer gibt es das Programm - ebenfalls in unterschiedlichen Versionen - als Wiso Steuer:Mac (39,95 Euro). Auch hier können Sie eine Testversion nutzen. Und auch für dieses Programm bietet Amazon etwas günstigere Varianten an.



Für alle Steuerzahler, die ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit haben, reicht die Variante Wiso Steuer:Start 2020 (ab 15,99 Euro). Dieses Programm läuft nur auf Windows-Rechnern ab Version 7.

Wer umfangreiche Steuer-Spartipps und -Informationen braucht, greift zum Wiso Steuer:Office (ab 40,90 Euro) - plus DVD Steuer:Exklusiv und kompaktem Steuer-Ratgeber.



Wer Mandate verwalten und beliebig viele Steuererklärungen erstellen möchte, findet bei Wiso die Profilösung Steuer:Berater (ab 139 Euro).



Wer keine umfangreiche Steuererklärung abgeben muss und sowieso überwiegend sein Smartphone nutzt, für den könnte Ilovetax eine Empfehlung sein. Die App wurde schon im letzten Jahr vorgestellt und soll vor allem junge Nutzer ansprechen. Auch hier ist es möglich, über die Steuerautomatik Daten vom Finanzamt abrufen und eintragen zu lassen.

Und wie immer auch im Programm sind die Varianten der Steuer-Software Tax : Die Standard-Version gibt es ab 12,95 Euro, die Professional-Version ab 34,95 Euro und die Business-Version kostet 139 Euro.