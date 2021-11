Steamworld Dig 2: Top-Spiel gratis bis heute 20 Uhr

Michael Söldner

Bei Steam und GoG gibt es aktuell „Steamworld Dig 2“ kostenlos, die Aktion endet jedoch schon heute Abend.

Vergrößern "Steamworld Dig 2" überzeugt mit unterhaltsamen Gameplay und liebevoller Grafik. © steampowered.com

Vielen Spielern von „Steamworld Dig“ aus dem Jahr 2013 dürfte gar nicht klar sein, dass es zu diesem unterhaltsamen Action-Adventure seit 2017 einen Nachfolger gibt. Genau diesen bieten die beiden Spielevertriebsplattformen Steam und GoG aktuell absolut kostenfrei zum Download an. Die Aktion ist jedoch bis heute Abend um 21:00 Uhr begrenzt. Wer sich für „Steamworld Dig 2“ interessiert, sollte also schnell zuschlagen. Es genügt, das Spiel der eigenen Bibliothek hinzuzufügen. Normalerweise werden für den Titel nämlich knapp 20 Euro fällig.

Worum geht es?

„Steamworld Dig 2“ verfeinert das Spielprinzip des Vorgängers: Der Spieler gräbt sich immer weiter unter die Erde, um dabei Edelsteine und neue Fähigkeiten zu erwerben. Den Buddelaktionen stellen sich aber immer wieder neue Gegnertypen in den Weg. Nach erfolgreichen Grabungen kehrt der Spieler an die Oberfläche zurück, um dort seine Energiereserven aufzufüllen und seine Fähigkeiten zu verbessern. In typischer Metroidvania-Manier lassen sich auf diese Weise vorher unzugängliche Levelbereiche öffnen, die wiederum neue Schätze und Fähigkeiten bieten. Zum Überwinden von Abgründen steht beispielsweise ein Greifhaken zur Verfügung, später sogar ein Jetpack.

Läuft auf fast jedem Rechner

Die Systemanforderungen von „Steamworld Dig 2“ fallen trotz ansehnlicher und liebevoller Grafik sehr niedrig aus. Windows 7, eine CPU mit 2 GHz, 1 GB RAM sowie eine OpenGL-fähige Grafikkarte mit 512 MB Videospeicher reichen locker aus. Auf der Festplatte oder SSD belegt der Titel zudem nur 350 MB Speicherplatz. Leider fehlt in „Steamworld Dig 2“ ein Koop-Modus. Dieser soll erst im nächsten Teil „Steamworld Headhunter“ enthalten sein.

„Steamworld Dig 2“ bei Steam kostenlos herunterladen

„Steamworld Dig 2“ bei GoG kostenlos herunterladen