Steam verschenkt zwei coole Adventures

Panagiotis Kolokythas

Nur noch für kurze Zeit sind auf Steam gleich zwei coole Adventure-Spiele gratis erhältlich. Schnell zugreifen.

Vergrößern Steam verschenkt Syberia und Syberia 2

Der Publisher Microids verschenkt aktuell über Steam zwei Adventure-Klassiker. Sie können Syberia und Syberia 2 kostenlos herunterladen und behalten die Spiele dann auch dauerhaft. Interessiert? Dann heißt es schnell hier zugreifen, denn die Aktion endet bereits am heutigen Mittwoch (29. September 2021) um 19 Uhr.

Syberia und Syberia II sind schon etwas älter, daher fallen die Systemanforderungen eher moderat aus. Im ersten Syberia-Spiel wird die Geschichte der Anwältin Kate Walker erzählt, die den Auftrag zum Verkauf einer alten Automatenfabrik erhält und dabei in ein abwechslungsreiches und spannendes Abenteuer voller Geheimnisse gerät. In Syberia 2 begibt sich Kate Walker dann auf die Suche nach den letzten Exemplaren der sagenumwobenen Mammuts von Syberia.

Syberia III gibt es auf Steam nicht gratis, dafür aber mit einem kräftigen Rabatt von 85 Prozent für nur 4,49 Euro. Auch dieses Angebot endet am 29.9. um 19 Uhr (deutscher Zeit). Hier begibt sich Kate Walker in ein vollkommen neues Abenteuer bei den Youkole, einem Nomadenstamm.



Mit der Aktion wird die Werbetrommel für das nächste Spiel der Syberia-Reihe gerührt, welcher am 10. Dezember 2021 mit dem Titel "Syberia: The World Before" erscheinen wird. Eine Demo des Spiels ist bereits bei Steam erhältlich und Vorbesteller erhalten das Spiel für 39,99 Euro in der Standard- und für 49,48 Euro in der Deluxe-Edition.