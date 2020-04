Steam verschenkt Top-Strategiespiel für kurze Zeit

Panagiotis Kolokythas

Auf Steam ist aktuell ein hervorragendes Strategie-Spiel für Windows, Linux und macOS gratis erhältlich.

Vergrößern Gratis auf Steam: Total War: Shogun 2 © Steam / Sega

Auf Steam ist aktuell das Sega-Strategiespiel Total War: Shogun 2 kostenlos für Windows, Linux und macOS erhältlich. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Mai, 19 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin dürfen Steam-Nutzer das Spiel gratis der eigenen Spielebibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten. Zuletzt kostete das Spiel 29,99 Euro bei Steam.

Total War: Shogun 2 erschien im März 2011 und wurde seinerzeit von Spielefachzeitschriften mit Bestwertungen ausgezeichnet. Angesichts der aktuellen Coronavirus-Pandemie will Sega sich mit der Aktion bei allen Gamern bedanken, die die Zeit daheim verbringen. Sega unterstützt damit auch die "#StayHomesSaveLives"-Kampagne. "Es ist gerade eine schwierige Zeit, und um die Langeweile zu vertreiben, während Sie zu Hause festsitzen, verschenken wir Shogun 2, das Sie für immer behalten können", heißt es seitens Sega.

In dem Echtzeit-Strategiespiel ziehen Sie in 3D-Schlachten auf Land und Meer mit riesigen Armeen. Als Setting dient das Japan im 16. Jahrhundert, indem zehn legendäre Kriegsherren um die Macht in dem Land kämpfen. Der Spieler übernimmt die Rolle eines dieser Anführer, Dalmyo genannt. Das Ziel: der neue Shogun von Japan zu werden und das Land wiederzuvereinigen. Dabei ist nicht nur Geschick auf den Schlachtfeldern gefragt, sondern auch Diplomatie auf einer taktischen Kampagnenkarte. Als Zugabe gibt es einen Online-Modus, in dem bis zu acht Spieler antreten können..



Zum Sega-Geschenk Total War: Shogun 2 auf Steam



Aus der Spielebeschreibung der Entwickler:

Mit einem brandneuen KI-System, das auf den Manuskripten der tausende Jahre alten chinesischen "Kunst der Kriegsführung" basiert, welche die japanische Kriegsführung entscheidend beeinflusst hat, bringt die Creative Assembly die Weisheit des Meisters Sun Tzu mit in das Spiel Total War: Shogun 2. Die Analyse dieses alten Dokuments hat es der Creative Assembly ermöglicht, leicht verständliches, aber auch tiefgründiges strategisches Spielerlebnis zu implementieren.

Eroberung der japanischen Inseln im 16. Jahrhundert. Führen Sie enorme Armeen an Samurai und Flotten von riesigen Kriegsschiffen in atemberaubende Echtzeit-Schlachten.

Errichten Sie Ihr Königreich auf der einladenden und auf Wendungen basierten Kampagnenkarte. Vereinen Sie ökonomische, politische und militärische Mächte, um Reichtum, Armeen und Einfluss anzusammeln.

Modell ganz nach der "Kunst der Kriegsführung" von Sun Tzu. Verwenden Sie Feuer- und Belagerungstaktiken und Spione und Attentäter, um sich an die sich stetig ändernden Bedingungen auf dem Schlachtfeld überall in Ihrem Königreich anzupassen.

Online-Schlachten lassen Sie die Hauptkampagne im Zweispieler-Modus erleben. Begeben Sie sich danach in epische Online-Schlachten mit bis zu 8 Spielern und führen Sie Ihre Online-Armee in Spezialkampagnen zu Ruhm und Ehre.

