Steam veröffentlicht Roadmap für 2021

Denise Bergert

Die Spieleplattform Steam blickt auf 2020 zurück und kündigt für 2021 den Launch von Steam China an.

Vergrößern Steam blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. © Valve

Steam-Betreiber Valve hat heute einen Jahresrückblick auf 2020 und eine Roadmap für 2021 veröffentlicht . Für das neue Jahr plant der Half-Life-Entwickler unter anderem den Launch von Steam China. Zusammen mit dem Partner Perfect World soll die Gaming-Plattform bereits Anfang des Jahres in der Volksrepublik verfügbar sein. Steam ist zwar über digitale Umwege bereits in China erreichbar, die offizielle Plattform launcht jedoch erst jetzt. Wie umfangreich der Client von Steam China ausfallen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. Angaben dazu macht Valve nicht. Um einen offiziellen Release in China zu bekommen, müssen Entwickler ihre Spiele mit einem Lizenzantrag einreichen. Die Regelungen sind dabei relativ streng. 2020 bekamen nur 97 ausländische Spiele eine solche Lizenz.

Für 2021 plant Valve außerdem, die Nutzererfahrung auf Steam weiter zu verbessern sowie die Account-Sicherheit für die Steam Mobile-App zu erhöhen. Valve will zudem das Steam Punkteprogramm, die Linux-Kompatibilität und die Steam Laboratorien ausbauen.

Valve blickt auf ein erfolgreiches Steam-Jahr 2020 zurück. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, fanden rund 2,6 Millionen neue Nutzer ihren Weg auf die Plattform. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 21,4 Prozent mehr Spiele gekauft und 50,7 Prozent mehr Stunden gespielt. Steam zählt mittlerweile rund 120 Millionen aktive Spieler pro Monat, davon sind im Durchschnitt täglich 62,6 Millionen auf Steam aktiv. Zu den absoluten Hochzeiten waren an einem Tag 24,8 Millionen Spieler gleichzeitig online.